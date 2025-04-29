Kalbi hala yaralı... Şarkıcı Bayhan’dan baba acısına yürek burkan sözler: Ateş düştüğü yeri yakar

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"

Başarılı şarkıcı, 'En son acı bir haber alıp babanız vefat etmişti, ciddi bir travma sizin için, bağlarınız çok kuvvetliydi. Aşabildiniz mi?' sorusu üzerine Bayhan, ''Daha öncesinde başlayan sorumluluklarımızdan dolayı acılarımızı yeni yaşama fırsatı buluyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. O yüzden Allah tüm yakınlarımızı kaybedenlere sabır versin'' yanıtını verdi.