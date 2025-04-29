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Kalbi hala yaralı... Şarkıcı Bayhan'dan baba acısına yürek burkan sözler: Ateş düştüğü yeri yakar

2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Bayhan, geçtiğimiz Kasım ayında bir trafik kazası sonucu babasını kaybetmişti. Babasının ölümüyle büyük bir acı yaşayan başarılı şarkıcı, son olarak görüntülendiği basın mensuplarına babasına olan özlemini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:40
Kalbi hala yaralı... Şarkıcı Bayhan’dan baba acısına yürek burkan sözler: Ateş düştüğü yeri yakar

Popstar yarışmasında "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" ve "Seninle Olmak Var Ya" şarkısına getirdiği farklı yorumuyla hafızalara kazınan Bayhan Gürhan, son şarkısıyla sektöre tekrar hızlı bir dönüş yapmıştı.

Kalbi hala yaralı... Şarkıcı Bayhan’dan baba acısına yürek burkan sözler: Ateş düştüğü yeri yakar

ACI HABERLE HÜZNE BOĞULMUŞTU

Ünlü şarkıcı bugün gelen acı haberle adeta hüzne boğulmuştu.

Kalbi hala yaralı... Şarkıcı Bayhan’dan baba acısına yürek burkan sözler: Ateş düştüğü yeri yakar

ŞARKICININ BABASI TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Ünlü şarkıcının babası Sabahattin Gürhan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Kalbi hala yaralı... Şarkıcı Bayhan’dan baba acısına yürek burkan sözler: Ateş düştüğü yeri yakar

Baba acısıyla sarsılan Bayhan son olarak katıldığı bir davette babasına olan özlemini dile getirdi.

Kalbi hala yaralı... Şarkıcı Bayhan’dan baba acısına yürek burkan sözler: Ateş düştüğü yeri yakar

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"

Başarılı şarkıcı, 'En son acı bir haber alıp babanız vefat etmişti, ciddi bir travma sizin için, bağlarınız çok kuvvetliydi. Aşabildiniz mi?' sorusu üzerine Bayhan, ''Daha öncesinde başlayan sorumluluklarımızdan dolayı acılarımızı yeni yaşama fırsatı buluyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar. O yüzden Allah tüm yakınlarımızı kaybedenlere sabır versin'' yanıtını verdi.