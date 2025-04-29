Trend
Galeri
Trend Magazin
Kalbi hala yaralı... Şarkıcı Bayhan'dan baba acısına yürek burkan sözler: Ateş düştüğü yeri yakar
Kalbi hala yaralı... Şarkıcı Bayhan'dan baba acısına yürek burkan sözler: Ateş düştüğü yeri yakar
2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Bayhan, geçtiğimiz Kasım ayında bir trafik kazası sonucu babasını kaybetmişti. Babasının ölümüyle büyük bir acı yaşayan başarılı şarkıcı, son olarak görüntülendiği basın mensuplarına babasına olan özlemini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 29.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:40