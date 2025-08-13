Trend Galeri Trend Magazin KAMPANYALAR RAFLARDA! ŞOK aktüel 13-19 Ağustos 2025: Dikiş makinesi, saç kurutma makinesi, dikey süpürge, kazanlı ütü...

ŞOK aktüel 13-19 Ağustos 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Pirinç, kuru fasulye, tereyağı, zeytin, peynir, sıvı deterjan, yumuşatıcı, banyo sabunu, bulaşık deterjanı gibi gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. Dikiş makinesi, saç kurutma makinesi, dikey süpürge, buhar kazanlı ütü, saç şekillendirme cihazı raflarda yerini aldı. İşte; 13-19 Ağustos 2025 ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...