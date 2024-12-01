Kanser tedavisi gören Tanyeli içini döktü! ’Bakımsızlıktan vereme yakalandım...’

"BAKIMSIZLIKTAN VEREME YAKALANDIM"

Bakımsızlıktan vereme yakalandığımda sadece 6 yaşındaydım ,2 seneye yakın İzmirde devlet senateryomuna bir çok kez yattım çıktım ,çıkamayanlar vardı acısıyla hayatın o zamanlarda tanıştım .

Gerçi oraya da aileden şanssız olduğum için ,düşün aile var ama çocuk esirgemedesin,yada bakıcıdasın ..

Şimdi bile birde senin hastalığın için ağlamıştım ben diyebilen aile var .

Beklenti için yaklaşan ama sevgiden samimiyetten uzak ,hırs için sadece yaparlar seni bir basamak .

O yüzden uzağım ,benim çocuklarım ve eşim yani çekirdek ailem ve dostlarımın maneviyatı bana yeter .