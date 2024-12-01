Kanser tedavisi gören Tanyeli içini döktü! ’Bakımsızlıktan vereme yakalandım...’

Bir süredir Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir dizi ameliyat geçirerek hastalığını yenmeye çalışıyor. Zor günleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü dansöz, sık sık sevenlerinden dua istiyor. Tanyeli'nin hastanede tedavisi ederken ünlü dostları da bir an olsun sanatçıyı yalnız bırakmıyor. Sanatçıyı son olarak ünlü şef Somer Sivrioğlu ziyaret etti. "Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım…" diyen Tanyeli sosyal medya hesabından takipçilerine içini döktü. Tanyeli'nin yazdıkları sevenlerini üzüntüye boğdu.