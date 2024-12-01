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Kanser tedavisi gören Tanyeli içini döktü! 'Bakımsızlıktan vereme yakalandım...'

Bir süredir Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, bir dizi ameliyat geçirerek hastalığını yenmeye çalışıyor. Zor günleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü dansöz, sık sık sevenlerinden dua istiyor. Tanyeli'nin hastanede tedavisi ederken ünlü dostları da bir an olsun sanatçıyı yalnız bırakmıyor. Sanatçıyı son olarak ünlü şef Somer Sivrioğlu ziyaret etti. "Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım…" diyen Tanyeli sosyal medya hesabından takipçilerine içini döktü. Tanyeli'nin yazdıkları sevenlerini üzüntüye boğdu.

Giriş Tarihi: 01.12.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 10:39
Kanser tedavisi gören Tanyeli içini döktü! ’Bakımsızlıktan vereme yakalandım...’

Tesadüfen kanser olduğunu öğrenen ünlü dansöz Tanyeli, bir seneyi aşkın süredir hastalıkla mücadele ediyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken sanatçı, ünlü dostlarının ziyaretleriyle ne kadar mutlu olduğunu takipçileriyle sürekli paylaşıyor.

Kanser tedavisi gören Tanyeli içini döktü! ’Bakımsızlıktan vereme yakalandım...’

ÜNLÜ ŞEFTEN SÜRPRİZ ZİYARET

Sanatçının son ziyaretçisi ise Türkiye'nin ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu oldu. Sivrioğlu'nun ziyaretini paylaşan Tanyeli, yazdığı notla da sevenlerini üzdü.

Kanser tedavisi gören Tanyeli içini döktü! ’Bakımsızlıktan vereme yakalandım...’

"BUGÜN AĞLADIĞIM KADAR HİÇ AĞLAMADIM"

Ünlü sanatçı, Sivrioğlu'nun ziyaretini hesabında paylaşarak, takipçilerine içini döktü.

Kanser tedavisi gören Tanyeli içini döktü! ’Bakımsızlıktan vereme yakalandım...’

"ÇOCUKLUKTAN ŞANSSIZ BİRAZ DA BAHTSIZIM"

Bugün ağladığım kadar hiç ağlamadım, bazı şeyleri anlatmak imkansız ya işte öyle bir şey.
Hemşireler şaşkın ,ben bana şaşkın .
Ünlüysen ölebilirsin ,ünlüsün diye öfkeli ,dostların destek oluyor diye öfkeli ,doğruları söylüyorsun diye öfkeli birileri var.
Allahtan azınlıklar ,yoksa nasıl bu kadar karanlığı içinde taşıyorlar.
Gerçi ben çocukluktan şanssız biraz da bahtsızım ,o zaman ünlü değildim ,o yüzden ölde demediler galiba .

Kanser tedavisi gören Tanyeli içini döktü! ’Bakımsızlıktan vereme yakalandım...’

"BAKIMSIZLIKTAN VEREME YAKALANDIM"

Bakımsızlıktan vereme yakalandığımda sadece 6 yaşındaydım ,2 seneye yakın İzmirde devlet senateryomuna bir çok kez yattım çıktım ,çıkamayanlar vardı acısıyla hayatın o zamanlarda tanıştım .
Gerçi oraya da aileden şanssız olduğum için ,düşün aile var ama çocuk esirgemedesin,yada bakıcıdasın ..
Şimdi bile birde senin hastalığın için ağlamıştım ben diyebilen aile var .
Beklenti için yaklaşan ama sevgiden samimiyetten uzak ,hırs için sadece yaparlar seni bir basamak .
O yüzden uzağım ,benim çocuklarım ve eşim yani çekirdek ailem ve dostlarımın maneviyatı bana yeter .

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