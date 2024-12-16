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Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Ankaralı Turgut' lakaplı şarkıcı Turgut Karataş (61), son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:01
Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve bir süre önce entübe edilen Şarkıcı Turgut Karataş, dün sabah hayatını kaybetti.

Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Karataş için Ortaköy Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Karataş'ın ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı.

Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Turgut Karataş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlara ömür versin, ailesine sabır diliyorum" dedi.

Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı
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