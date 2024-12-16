Kansere yenilen Ankaralı Turgut, son yolculuğuna uğurlandı

Karataş için Ortaköy Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Karataş'ın ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı.