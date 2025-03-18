Kansere yenilen Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan duygulandıran yeni paylaşım: Canım annemin son yolculuğu…

"NURLARDA YATSIN"

Şarkıcı Yonca Evcimik, "Ne kadar kuvvetli bir kadın olduğunu aslında insanın tevekkül ederek ve de sabırla her şeyle nasıl başa çıkabileceğini göstererek bize örnek oldu. Çok iyi bir insandı zaten görüyoruz iyi olduğunu bu kadar seveni var. Hepimizin başı sağ olsun. Kadınlar adına çok şey kazandırdı bize diye düşünüyorum Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun" dedi.