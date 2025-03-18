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Kansere yenilen Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan duygulandıran yeni paylaşım: Canım annemin son yolculuğu…
Kansere yenilen Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan duygulandıran yeni paylaşım: Canım annemin son yolculuğu…
Ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiş ve sevenlerini hüzne boğmuştu. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oryantalin oğlu Taylan, cenaze sonrası yeni bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım!
Giriş Tarihi: 18.03.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:39