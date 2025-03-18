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Kansere yenilen Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan duygulandıran yeni paylaşım: Canım annemin son yolculuğu…

Ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiş ve sevenlerini hüzne boğmuştu. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oryantalin oğlu Taylan, cenaze sonrası yeni bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 18.03.2025 21:39 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:39
Kansere yenilen Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan duygulandıran yeni paylaşım: Canım annemin son yolculuğu…

Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den acı haber dün geldi. Entübe edilen 54 yaşındaki ünlü dansçı Tanyeli yaşamını yitirdi. Tanyeli'nin ölümü, sanat camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Kansere yenilen Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan duygulandıran yeni paylaşım: Canım annemin son yolculuğu…

Bugün Tanyeli için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesi, sanatçılar Gülben Ergen, Deniz Seki, Yonca Evcimik, Safiye Soyman, Nuri Alço, Davut Güloğlu modacı Gülşah Saraçoğlu, Melek Baykal, çok sayıda seveni ve ailenin yakınları katıldı.

Kansere yenilen Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan duygulandıran yeni paylaşım: Canım annemin son yolculuğu…

Tanyeli'nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı. Tanyeli'nin cenazesinin Bodrum Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kansere yenilen Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan duygulandıran yeni paylaşım: Canım annemin son yolculuğu…

"NURLARDA YATSIN"

Şarkıcı Yonca Evcimik, "Ne kadar kuvvetli bir kadın olduğunu aslında insanın tevekkül ederek ve de sabırla her şeyle nasıl başa çıkabileceğini göstererek bize örnek oldu. Çok iyi bir insandı zaten görüyoruz iyi olduğunu bu kadar seveni var. Hepimizin başı sağ olsun. Kadınlar adına çok şey kazandırdı bize diye düşünüyorum Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun" dedi.

Kansere yenilen Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan duygulandıran yeni paylaşım: Canım annemin son yolculuğu…

Deniz Seki ise, "Bali'ye gitmek istiyordu. Kısmet olmadı. Ben entübe edildiği zaman doktorlardan izin alıp vedalaştım. Kurtuldu diyeceğim ne diyeceğim bilemiyorum açıkçası. Sözün bittiği yer Allah ailesine evlatlarına sabır versin. Son dakikaya kadar yanlarındaydı. Çok anımız var çok. Bence o cennete gitti öyle hissediyorum. Huzurlarda nurlarda yatsın" şeklinde konuştu.