"Karizma ailede genetik" yorumları akın etti! Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un meğer babasının kopyasıymış

Yakışıklılığıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez babasıyla olan şaşırtıcı benzerliğiyle gündeme geldi. Babasının adeta kopyası gibi görünen oyuncuya, hayranları sosyal medyada 'Karizma genlerle geliyormuş!' yorumlarıyla adeta akın etti.