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Kemal Sunal'lı Garip filminin Fatoş'u çok sevilmişti! Ece Alton son haliyle şoke etti

Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Öte yandan Garip filminin Fatoş'u Ece Alton uzun yıllar ekranlardan uzak kaldı. Ece Alton'un son halini görenler ise tam anlamıyla tanıyamıyor. İşte Garip'in minik Fatoş'unun son hali...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 10:14 PAYLAŞ