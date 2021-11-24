Kemal Sunal’lı Garip filminin Fatoş’u çok sevilmişti! Ece Alton son haliyle şoke etti

Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Garip filminin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u hala Yeşilçam film kuşağında görenler bayılarak izliyor. Küçük kız sahneleriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmeye devam ediyor. Öte yandan Garip filminin Fatoş'u Ece Alton uzun yıllar ekranlardan uzak kaldı. Ece Alton'un son halini görenler ise tam anlamıyla tanıyamıyor. İşte Garip'in minik Fatoş'unun son hali...
İlk başrolünü Kemal Sunal'la paylaşmış çocuk oyunculardan Ece Alton'un son hali merak konusu oldu. "Garip" filmindeki 'Fatoş' karakteriyle hafızalara kazınan Ece Alton bakın şimdilerde ne yapıyor.
İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların birbirinden şaşırtıcı değişimleri...
Seyit Karabulut ve Belemir Temizsoy
Belemir Temizsoy