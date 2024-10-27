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Kim Milyoner Olmak İster'de hikayesiyle damga vurdu! Milyoner’de 3'üncü soruda heyecanına böyle yenik düştü!

ATV'nin reyting rekortmeni ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Neslihan Emine Hoşsöz isimli yarışmacı, anlattıklarıyla yarışmaya damga vurdu. Yarışmacı, henüz üçüncü soruda heyecanına yenik düştü. Yarışmacının verdiği tepki de programa damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar!

Giriş Tarihi: 27.10.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 23:07
Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesiyle damga vurdu! Milyoner’de 3’üncü soruda heyecanına böyle yenik düştü!

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok para kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesiyle damga vurdu! Milyoner’de 3’üncü soruda heyecanına böyle yenik düştü!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, başarılı performanslar yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesiyle damga vurdu! Milyoner’de 3’üncü soruda heyecanına böyle yenik düştü!

Bu hafta programa katılan Neslihan Emine Hoşsöz isimli yarışmacı, hikayesiyle ve anlattıklarıyla programa damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesiyle damga vurdu! Milyoner’de 3’üncü soruda heyecanına böyle yenik düştü!

Yarışmacı, "Eşimin beni aldatmadığı bir dönemdi. 2017 yılında yazlıkta panik atak geçirdim. İstanbul'a döndüm. Kocam Ender Bey beni 20 yıllık en yakın arkadaşımla aldattı. Koronavirüs dönemi de denk geldi. Zor bir dönem geçirdim" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de hikayesiyle damga vurdu!

Kim Milyoner Olmak İster’de hikayesiyle damga vurdu! Milyoner’de 3’üncü soruda heyecanına böyle yenik düştü!

Yarışmaya başlayan yarışmacı, ilk iki soruyu geçti.

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