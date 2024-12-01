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Kim Milyoner Olmak İster’de işitme engelli Hüseyin Görücü 500 bin TL’lik o soruyu açtırdı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan işitme engelli Hüseyin Görücü'nün performansı ve hayat hikayesi programa damga vurdu. Yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar başarılı bir şekilde geldi. Yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu da açtırmaya hak kazandı. İşte 500 bin TL değerindeki o soru ve cevabı! Yarışmacı soruya ne cevap verdi?

Giriş Tarihi: 01.12.2024 22:28 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 22:28
Kim Milyoner Olmak İster’de işitme engelli Hüseyin Görücü 500 bin TL’lik o soruyu açtırdı!

Her hafta beğeniyle takip edilen ATV'nin sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de işitme engelli Hüseyin Görücü 500 bin TL’lik o soruyu açtırdı!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de bu hafta da başarılı performanslar da izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de işitme engelli Hüseyin Görücü 500 bin TL’lik o soruyu açtırdı!

Yarışmaya katılan işitme engelli Hüseyin Görücü'nün performansı ve hayat hikayesi programa adeta damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster’de işitme engelli Hüseyin Görücü 500 bin TL’lik o soruyu açtırdı!

Yarışmaya katılan Hüseyin Görücü isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını kolaylıkla geçti ve ikinci baraj sorusuna kadar geldi.

Kim Milyoner Olmak İster’de işitme engelli Hüseyin Görücü 500 bin TL’lik o soruyu açtırdı!
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