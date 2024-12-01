Kim Milyoner Olmak İster’de işitme engelli Hüseyin Görücü 500 bin TL’lik o soruyu açtırdı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bugün başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan işitme engelli Hüseyin Görücü'nün performansı ve hayat hikayesi programa damga vurdu. Yarışmacı, ikinci baraj sorusuna kadar başarılı bir şekilde geldi. Yarışmacı 500 bin TL değerindeki soruyu da açtırmaya hak kazandı. İşte 500 bin TL değerindeki o soru ve cevabı! Yarışmacı soruya ne cevap verdi?