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Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacıların bu hafta başarılı performansları izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Milyoner'e katılan Orkun Şatana isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. Yarışmacı, henüz üçüncü soruda soruyu yanlış anladı ve verdiği cevapla hem izleyicileri, hem de Oktay Kaynarca'yı oldukça şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran o anlar!

Giriş Tarihi: 10.11.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:05
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an!

ATV'nin ilgiyle izlenen yarışma programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de bu hafta yarışmacıların performansları ilgi topladı.

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an!

BARAJ SORULARINI BAŞARIYLA GEÇTİ!

Programa katılan Orkun Şatana isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını başarıyla cevapladı.

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an!

HENÜZ ÜÇÜNCÜ SORUDA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI!

Üçüncü soruda yarışmacının karşısına, "Hangisinin sözlük tanımında 'uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirtilen bir söz' şeklinde bir ifade yer alır?' sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacı 3'üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner'de geceye damga vuran o an!

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı 3’üncü soruda soruyu yanlış anladı! Milyoner’de geceye damga vuran o an!

SORUYU YANLIŞ ANLAYINCA…

Yarışmacı, henüz üçüncü soruda soruyu yanlış anlayınca soruyu yanlış cevapladı.

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