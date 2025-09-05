Trend Galeri Trend Magazin Kimse tahmin edemiyor! Yeşilçam'ın en yakışıklısı Kadir İnanır'ın memleketini duyan "yok artık" diyor...

Türk sinemasının karizmatik jönü Kadir İnanır'ı asi tavırları ve etkileyici bakışlarıyla tanıyoruz. Ancak onun hakkında az bilinen bir gerçek var: memleketi! Öyle bir şehir ki, duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Kadir İnanır'ın herkesi şaşırtan memleketi…

Giriş Tarihi: 05.09.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:27
Ailenin en küçüğü olan Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokulda katıldığı etkinliklerde sahne yeteneğiyle öne çıktı.

Genç yaşta İstanbul'a taşınan Kadir İnanır, yatılı okuduğu Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Kadir İnanır, kariyerine fotoromanlarla başladı; 1967'de Ses dergisinin "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı, 1968'de ise Saklambaç gazetesinin yarışmasını birinci tamamladı.

Sinemaya aynı yıl adım atan Kadir İnanır, asıl çıkışını 1970 yapımı "Kara Gözlüm" ile yaptı.

"Kara Gözlüm"de Türkan Şoray'la başrolü paylaşan Kadir İnanır, birlikte rol aldıkları birçok yapımla Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri oldu.

FAKAT BAKIN KADİR İNANIR NERELİYMİŞ!

Fatsalı olduğunu duyanlar ise "O da bizim hemşerimiz miymiş!" demekten kendini alamıyor!

ARAP CELAL'İN ASLINDA NERELİ OLDUĞUNU DUYAN ŞAŞIRIYOR!

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

MERT RAMAZAN DEMİR

Van

SERENAY SARIKAYA

Ankara

SILA TÜRKOĞLU

İzmir - Bornova

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

HANDE ERÇEL

Bandırma
ASLI ENVER

Kıbrıs

EMRE ALTUĞ

İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir.

AYÇA AYŞİN TURAN

31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

AFRA SARAÇOĞLU

Balıkesir- Edremit

BERİL POZAM

İstanbul

BİLAL YİĞİT KOÇAK

Samsun

MURAT BOZ

Ereğli

MÜJDE UZMAN

İstanbul

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır

OKTAY KAYNARCA

Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, Babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır.

SERTAB ERENER

İstanbul