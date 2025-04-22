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"Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme" İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada 12 yaşına girdi!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada, 12 yaşına bastı. Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabında kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Kullanıcıların gözünden ise bir ayrıntı kaçmadı...

Giriş Tarihi: 22.04.2025 17:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:16
Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada 12 yaşına girdi!

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, 2011 yılında dünyaevine girmiş, kısa süre sonra Elif Ada adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada 12 yaşına girdi!

Ünlü çiftin minik kızları Elif Ada, kocaman genç bir kız oldu. Annesi Ayşegül Yıldız, ile yaşayan Elif Ada babası İbrahim Tatlıses'e de oldukça düşkün.

Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada 12 yaşına girdi!

"KİMSENİN IŞIĞINI SÖNDÜRMESİNE İZİN VERME"

Ayşegül Yıldız son olarak 12 yaşına basan kızı Elif Ada'nın doğum gününü duygusal bir mesajla yayınladı. Uzunca bir yazı yazan Yıldız, "Çiçeğim. içinden gelen ve metrelerce öteden farkedilen o temiz ve güzel ışığınla hep parla. O güzel ışığın hem etrafını, hem dünyayı aydınlatmaya ve güzelleştirmeye fazlasıyla yeter.

Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada 12 yaşına girdi!

Yeter ki kendine ve o güzel kalbine inan. Kimsenin ışığını söndürmesine yada engellemesine izin verme. Sadece kendi bildiğin ve inandığın yolda, kalbini dinleyerek hareket et. Pusulan hep vicdanın ve güzel kalbin olsun prensesim. İyi ki doğmuşsun bebeğim. Gecikmeli doğum günü kutlamamızdan." notunu düştü.

Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada 12 yaşına girdi!

Anne- kızın doğum günü partisinde baba İbrahim Tatlıses'in olmaması dikkatlerden kaçmadı.