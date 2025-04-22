Trend
Galeri
Trend Magazin
"Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme" İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada 12 yaşına girdi!
"Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme" İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada 12 yaşına girdi!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada, 12 yaşına bastı. Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabında kızının doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Kullanıcıların gözünden ise bir ayrıntı kaçmadı...
Giriş Tarihi: 22.04.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:16