"Kimsenin ışığını söndürmesine izin verme" İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada 12 yaşına girdi!

"KİMSENİN IŞIĞINI SÖNDÜRMESİNE İZİN VERME"

Ayşegül Yıldız son olarak 12 yaşına basan kızı Elif Ada'nın doğum gününü duygusal bir mesajla yayınladı. Uzunca bir yazı yazan Yıldız, "Çiçeğim. içinden gelen ve metrelerce öteden farkedilen o temiz ve güzel ışığınla hep parla. O güzel ışığın hem etrafını, hem dünyayı aydınlatmaya ve güzelleştirmeye fazlasıyla yeter.