Trend Galeri Trend Magazin “Kiraz” yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen’le başrolü paylaşan Nilgün Nazlı’nın değişimi gündem oldu!

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Züğürt Ağa, hem güçlü anlatımı hem de etkileyici oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Filmde hayat verdiği 'Kiraz' karakteriyle büyük beğeni toplayan Nilgün Nazlı, döneminin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. "Ağam ben sana vurulmuşem" repliğiyle hafızalara kazınan sahnede Şener Şen'e eşlik eden güzel oyuncu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Yılların değiştirdiği Nilgün Nazlı'nın son hâlini görenler ise gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 29.11.2025 18:49
Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yapıyor?

Filmin yeniden ekranlara gelmesiyle oyuncular merak konusu oldu, bu isimlerden biri de Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı...

Züğürt Ağa filminin Haraptar Köyü sahnelerinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşmişti. Başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in yer aldığı Züğürt Ağa'da, bir yandan izleyenler kahkahalara boğulurken, filmin dramatik sahneleri de oldukça fazladır. Züğürt Ağa'nın replikleri yıllardır dillere pelesenk olmuştur.

Filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 57 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu.

İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...

Nilgün Nazlı, 1984 yılında 1 film, 1985 yılında ise 5 film çevirdi. İki filminde Cüneyt Arkın ile oynadı kısa rollerdi ama iyi oynayarak seyircinin hafizalarına kazındı. Kanun Adamı'nda filmin başında öldürulen kız, Katiller De Ağlar'da ise Cüneyt Arkın'ın oğlu rolundeki Tuğrul Meteer'in sevgilisi rolundeydi. Acımak adlı dizide ise Feriha rolündeki Nilgün Nazlı evlenerek sinemayı bıraktı.

Züğürt Ağa Filminden
Kiraz: Ağam halâ anlamamışsın. Ben sana vurulmuşem.
Ağa: Vurulacak başka adam bulamadın mı?
Kiraz: Her kızın gönlünde bir ağa vardır.
Ağa: Kız bu ağa "züğürt ağa"dır.
Kiraz: Olsun senin insanlığın güzeldir.
Belki de o yüzden ağalığı beceremiyorsun.

Oynadığı filmler
1984: Uç Güzel Güvercinim
1985: Acımak - Feriha
1985: Kanun Adamı
1985: Katiller De Ağlar
1985: Kuyucaklı Yusuf
1985: Züğürt Ağa - Kiraz

