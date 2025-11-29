“Kiraz” yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen’le başrolü paylaşan Nilgün Nazlı’nın değişimi gündem oldu!

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Züğürt Ağa, hem güçlü anlatımı hem de etkileyici oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Filmde hayat verdiği 'Kiraz' karakteriyle büyük beğeni toplayan Nilgün Nazlı, döneminin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. "Ağam ben sana vurulmuşem" repliğiyle hafızalara kazınan sahnede Şener Şen'e eşlik eden güzel oyuncu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Yılların değiştirdiği Nilgün Nazlı'nın son hâlini görenler ise gözlerine inanamadı.