Trend Galeri Trend Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer'in Bodrum pozları sosyal medyayı yaktı geçti! "Ne şahane bir fotoğraf bu..."

Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer'in Bodrum pozları sosyal medyayı yaktı geçti! "Ne şahane bir fotoğraf bu..."

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle mest eden ünlü çift, şimdilerde erkek bir bebek bekliyor. Anne-baba adayı geçen günlerde Bodrum'a gitti. Şimdilerde Bodrum'un keyfini çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den yeni pozlar geldi. Hamile modacının oyuncuyla yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 16:46
Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer’in Bodrum pozları sosyal medyayı yaktı geçti! Ne şahane bir fotoğraf bu...

5 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer’in Bodrum pozları sosyal medyayı yaktı geçti! Ne şahane bir fotoğraf bu...

Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, mutlu ilişkileriyle hayranlarını mest ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer’in Bodrum pozları sosyal medyayı yaktı geçti! Ne şahane bir fotoğraf bu...

Şimdilerde evliliklerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanan Tatlıtuğ ailesi, küçük bir Bodrum kaçamağı yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer’in Bodrum pozları sosyal medyayı yaktı geçti! Ne şahane bir fotoğraf bu...

Burada birlikte vakit geçiren ünlü çift, keyifli anlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile hamile eşi Başak Dizer’in Bodrum pozları sosyal medyayı yaktı geçti! Ne şahane bir fotoğraf bu...

Anne adayı Başak Dizer bu kareleri "Bodrum Bodrum🧿" notuyla paylaştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA