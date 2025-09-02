Trend Galeri Trend Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü işten çıkarıldığını açıkladı! Mehmet Tan kamera arkası görüntüleri paylaşmıştı...

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü işten çıkarıldığını açıkladı! Mehmet Tan kamera arkası görüntüleri paylaşmıştı...

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, setten kamera arkası görüntüleri paylaşmıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası şaşırtan bir gelişme yaşandı. Mehmet Tan, çalıştığı şirket tarafından işten çıkarıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.09.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:41
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde dublör kullandığı sahne sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Dizideki bir sahnede Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullandığının ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü Mehmet Tan setten kamera arkası görüntüleri yayınlayınca olan oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullanması ve sahnenin eleştirilmesinin ardından dublör Mehmet Tan, şaşırtan bir açıklama yaptı.

Mehmet Tan, yapım şirketinin artık kendisiyle çalışmak istemediklerini ve bu yüzden de işten çıkarıldığını açıkladı.

Tan, paylaştığı videolu açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlar sonrasında şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi."

Tan, Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi. Artık dublörlük yapmak istemiyorum" dedi.

