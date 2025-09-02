Trend
Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü işten çıkarıldığını açıkladı! Mehmet Tan kamera arkası görüntüleri paylaşmıştı...
Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, setten kamera arkası görüntüleri paylaşmıştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası şaşırtan bir gelişme yaşandı. Mehmet Tan, çalıştığı şirket tarafından işten çıkarıldığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 02.09.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:41