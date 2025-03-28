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Şafak Sezer'in rol arkadaşı, Kolpaçino'nun galerici Şahin'iydi! Oyuncu Serkan Şengül 50 kilo vererek bambaşka biri oldu! "Serkan'ın içinden Serkan çıktı"
Şafak Sezer'in rol arkadaşı, Kolpaçino'nun galerici Şahin'iydi! Oyuncu Serkan Şengül 50 kilo vererek bambaşka biri oldu! "Serkan'ın içinden Serkan çıktı"
Serkan Şengül, 'Kolpaçino' ve 'Kutsal Damacana' filmlerinde gösterdiği oyunculuk performansıyla akıllarda yer etmişti. 130 kiloyken geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla 50 kilo veren Şengül, büyük bir değişim yaşayarak bambaşka birine dönüştü. İşte Serkan Şengül'ün son hali!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 13:24