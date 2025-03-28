Trend Galeri Trend Magazin Şafak Sezer'in rol arkadaşı, Kolpaçino'nun galerici Şahin'iydi! Oyuncu Serkan Şengül 50 kilo vererek bambaşka biri oldu! "Serkan'ın içinden Serkan çıktı"

Şafak Sezer'in rol arkadaşı, Kolpaçino'nun galerici Şahin'iydi! Oyuncu Serkan Şengül 50 kilo vererek bambaşka biri oldu! "Serkan'ın içinden Serkan çıktı"

Serkan Şengül, 'Kolpaçino' ve 'Kutsal Damacana' filmlerinde gösterdiği oyunculuk performansıyla akıllarda yer etmişti. 130 kiloyken geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla 50 kilo veren Şengül, büyük bir değişim yaşayarak bambaşka birine dönüştü. İşte Serkan Şengül'ün son hali!

Giriş Tarihi: 28.03.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 13:24
Şafak Sezer’in rol arkadaşı, Kolpaçino’nun galerici Şahin’iydi! Oyuncu Serkan Şengül 50 kilo vererek bambaşka biri oldu! Serkan’ın içinden Serkan çıktı

'Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi', 'Kutsal Damacana 2', 'Bayram Şekeri' gibi film yapımlarında rol alan Serkan Şengül, başarılı oyunculuk performansıyla takdir toplamıştı.

Şafak Sezer’in rol arkadaşı, Kolpaçino’nun galerici Şahin’iydi! Oyuncu Serkan Şengül 50 kilo vererek bambaşka biri oldu! Serkan’ın içinden Serkan çıktı

Bir süredir gözlerden uzak olan Şengül, son olarak bir magazin programına konuk oldu.

Şafak Sezer’in rol arkadaşı, Kolpaçino’nun galerici Şahin’iydi! Oyuncu Serkan Şengül 50 kilo vererek bambaşka biri oldu! Serkan’ın içinden Serkan çıktı

50 KİLO VERDİ!

Değimiyle şaşkınlık yaratan başarılı oyuncu, 50 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

Şafak Sezer’in rol arkadaşı, Kolpaçino’nun galerici Şahin’iydi! Oyuncu Serkan Şengül 50 kilo vererek bambaşka biri oldu! Serkan’ın içinden Serkan çıktı

Zayıflama sürecini anlatan Serkan Şengül, "Serkan'ın içinden Serkan çıktı. 130 kiloydum, 2 sene önce mide küçültme ameliyatı oldum. 50 kilo verdim. Ameliyat sonrası dikkat etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Şafak Sezer’in rol arkadaşı, Kolpaçino’nun galerici Şahin’iydi! Oyuncu Serkan Şengül 50 kilo vererek bambaşka biri oldu! Serkan’ın içinden Serkan çıktı

Serkan Şengül'ün yeni hali, gören herkesi şaşırttı.