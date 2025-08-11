Trend Galeri Trend Magazin Konağı karıştıran sandık! Aile Saadeti heyecan dolu bölümüyle bu akşam atv'de!

Konağı karıştıran sandık! Aile Saadeti heyecan dolu bölümüyle bu akşam atv'de!

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

9.Bölüm Özeti:

Harun ve Emin, kazı yaparken bahçede eski bir sandık bulur.

Sandığın kilidi açılamaz, anahtarı da ortada yoktur.

Tüm aile gün boyu uğraşsa da sonuç değişmez.

Gece olunca sandık gizemli bir şekilde kaybolur.

Hırsızlar sandığı önce Hakkı'nın mekanına, ardından Fikri'ye götürür. Geçmişin izlerini taşıyan bu sandık sonunda sürpriz bir ismin eline geçer.

Maya ve Gönül, Murat'ın tavırlarını sorgularken aralarında beklenmedik bir dayanışma doğar.

Murat ile Gönül arasındaki gerilim, duygusal bir yakınlaşmaya dönüşür.

Doberman ve Maya samimi ama bir o kadar da eğlenceli bir yüzleşme yaşarken, Tülay ve Öykü ise yarım kalmış hayallerini hatırlamakla yüzleşir.

Aile Saadet, yeni bölümüyle bu akşam atv'de!

