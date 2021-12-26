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Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül psikolojik destek alıyor

13 Aralık'ta Balıkesir'de Erdal Şeyda Lafçı'yla trafik kazası geçiren Gülçin Ergül şoku atlatamadı. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başladı. Büyük acı yaşayan Gülçin Ergül'ün psikoloğuyla haftada 3 gün görüşüyor. Bu zor dönemde anne ve babası da Ergül'ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.