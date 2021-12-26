Korkunç kazada sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül psikolojik destek alıyor

13 Aralık'ta Balıkesir'de Erdal Şeyda Lafçı'yla trafik kazası geçiren Gülçin Ergül şoku atlatamadı. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başladı. Büyük acı yaşayan Gülçin Ergül'ün psikoloğuyla haftada 3 gün görüşüyor. Bu zor dönemde anne ve babası da Ergül'ü bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ergül, acı olayın arından psikolojik destek almaya başladı.
13 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken; sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise araçta sıkışmış, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Yaralı Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alınmış, Lafçı'nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü.
CENAZEYE KATILAMADI
Tedavisi bitmediği için hastanede gözetim altında tutulan Gülçin Ergül, İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesine katılamamıştı.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Gülçin Ergül, yaşananların şokunu atlatamadı. Sevgilisini kaybeden şarkıcı, psikolojik destek almaya başladı.