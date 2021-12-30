Korona atlatan Gökçe Bahadır’ın dönüşü muhteşem oldu! Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile büyüledi!

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Yer aldığı dizi setine ara vermek zorunda kalan Gökçe Bahadır'ın dönüşü muhteşem oldu. Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'ye konuk olan isimler arasında yer alan Gökçe Bahadır sesinin yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyecek. O Ses Türkiye yılbaşı özelin fragmanına damga vuran Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile hayran bıraktı. İşte Gökçe Bahadır'ın yılbaşı şıklığı...
Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla ilgi gören ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzmüştü.
Koronavirüse yakalandığını açıklayan Gökçe Bahadır, kısa sürede sağlığına kavuştu.
"BEN İYİYİM"
Ünlü oyuncu bu fotoğrafını 'Ben iyiyim. arayan, soran herkese teşekkür ederim. Sevgiyle, sağlıkla kalın." notu ile paylaşmıştı.
Koronayı atlatan güzel oyuncunun dönüşü ise muhteşem oldu.
Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'ye konuk olan isimler arasında yerini aldı.