Korona atlatan Gökçe Bahadır’ın dönüşü muhteşem oldu! Gökçe Bahadır derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile büyüledi!

Ünlü oyuncu bu fotoğrafını 'Ben iyiyim. arayan, soran herkese teşekkür ederim. Sevgiyle, sağlıkla kalın." notu ile paylaşmıştı.

Koronayı atlatan güzel oyuncunun dönüşü ise muhteşem oldu.

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'ye konuk olan isimler arasında yerini aldı.