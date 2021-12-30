Korona olan oyuncu Pınar Deniz'den komik paylaşım! Şişman efekti kullanan Pınar Deniz 'Karantina bitince ben' dedi...

Son dönemin adından söz ettiren oyuncularından Pınar Deniz, magazin gündeminden düşmüyor. "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, Pınar Deniz şimdilerde yer aldığı Yargı dizisi ile büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada 2 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in son olarak koronaya yakalandığı ortaya çıkmıştı. Yargı dizisine ara verilirken güzel oyuncu Pınar Deniz karantinadan paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. Sevgilisi oyuncu Yiğit Kirazcı ile karantinada olan Pınar Deniz'in son paylaşımı hayranlarını güldürdü. Şişman efekti kullandığı paylaşımı ile ilgi odağı olan Pınar Deniz "Karantinadan çıkınca ben" notu ile evde geçirdiği günlerde kendini yemeğe verdiğini ima etti. İşte Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in gülümseten paylaşımı...

"Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, Pınar Deniz şimdilerde yer aldığı Yargı dizisi ile büyük beğeni topluyor. Sosyal medyada 2 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Yargı'nın Avukat Ceylin'i Pınar Deniz'in son olarak koronaya yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Pınar Deniz 2020'nin mart ayında anneannesi, annesi ve teyzesinin corona virüs şüphesiyle karantinada olduğunu duyurmuştu. Instagram hesabından yaptığı paylaşım oldukça konuşulan Pınar Deniz'in yaşananları anlattığı videosunda ağlamamak için kendini zor tuttuğu görülmüştü.

O dönemde güzel oyuncunun anneannesi hastanede koronadan dolayı hayatını kaybetmişti. Büyük acı yaşayan Pınar Deniz bir süre kendine gelememişti.

Kötü günleri atlatan Pınar Deniz, ardı ardına güzel işlere imza atarak önce Aşk 101, şimdilerde ise Yargı dizisi ile ününe ün kattı.