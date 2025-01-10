’Kraliyet Otomobili’ İbrahim Hacıosmanoğlu ikinci el lüks araç aldı! Otomobilin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten...

DÜNYANIN EN LÜKS OTOMOBİLİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendine 'Kraliyet Otomobili' olarak dünyaya nam salan otomobilden satın aldı. Dünyanın en lüks otomobili olarak da bilinen markanın bir modelini alan TFF Başkanı, yeni aracını kullanmaya da başladı. Ancak İbrahim Hacıosmanoğlu Kraliyet Otomobili'nin sıfırını değil ikinci elini almış. Üstelik 2018 modelini...