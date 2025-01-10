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'Kraliyet Otomobili' İbrahim Hacıosmanoğlu ikinci el lüks araç aldı! Otomobilin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendine 'Kraliyet Otomobili' olarak dünyaya nam salan otomobilden satın aldı. Otomobilin fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten...

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:53
’Kraliyet Otomobili’ İbrahim Hacıosmanoğlu ikinci el lüks araç aldı! Otomobilin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten...

DÜNYANIN EN LÜKS OTOMOBİLİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendine 'Kraliyet Otomobili' olarak dünyaya nam salan otomobilden satın aldı. Dünyanın en lüks otomobili olarak da bilinen markanın bir modelini alan TFF Başkanı, yeni aracını kullanmaya da başladı. Ancak İbrahim Hacıosmanoğlu Kraliyet Otomobili'nin sıfırını değil ikinci elini almış. Üstelik 2018 modelini...

’Kraliyet Otomobili’ İbrahim Hacıosmanoğlu ikinci el lüks araç aldı! Otomobilin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten...

25 MİLYON LİRA

Gerçi otomobil 7 yaşında olsa bile fiyatı dudak uçuklatacak cinsten... Hacıosmanoğlu'nun, tam bir prestij göstergesi olan otomobiline, 25 milyon lira ödediği kulağıma geldi.

’Kraliyet Otomobili’ İbrahim Hacıosmanoğlu ikinci el lüks araç aldı! Otomobilin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten...

Bu arada Hacıosmanoğlu'nun yönettiği Süper Lig'deki Eyüpspor'un hocası Arda Turan'da da aynı markanın, üstelik 2023 modelinin olduğunu da hatırlatayım.

’Kraliyet Otomobili’ İbrahim Hacıosmanoğlu ikinci el lüks araç aldı! Otomobilin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ FUTBOLCULARIN LÜKS ARAÇLARI

Hem Türkiye'de hem de dünyada adını sık sık duyguğumuz, Real Madrid'de forma giyen ünlü futbolcu Arda Güler'in de milyon dolarlık aracı çok konuşuluyor.

’Kraliyet Otomobili’ İbrahim Hacıosmanoğlu ikinci el lüks araç aldı! Otomobilin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten...

ARDA GÜLER

OTOMOBİL FİYATI 140 BİN EURO

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