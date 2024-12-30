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Kurtlar Vadisi'nde Memati olarak akıllara kazınmıştı! Gürkan Uygun BBG ile ünlenen güzel eşiyle 20. yılı geride bıraktı…

"Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gürkan Uygun ve BBG yarışmasıyla tanınan eşi Sinem Uygun'un aşk hikayesi, dolu dizgin devam ediyor. Çift, mutlu beraberliklerinin 20. yılını geride bıraktı.

Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 06:55
Kurtlar Vadisi’nde Memati olarak akıllara kazınmıştı! Gürkan Uygun BBG ile ünlenen güzel eşiyle 20. yılı geride bıraktı…

Yakışıklılığı ile de anılan oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların sevilen yarışmalarından BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında dünya evine girmişti.

Kurtlar Vadisi’nde Memati olarak akıllara kazınmıştı! Gürkan Uygun BBG ile ünlenen güzel eşiyle 20. yılı geride bıraktı…

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden biri olan Uygun çifti, yıllar içinde kurdukları sağlam temelli evliliklerini bugünlere kadar getirmeyi başardı.

Kurtlar Vadisi’nde Memati olarak akıllara kazınmıştı! Gürkan Uygun BBG ile ünlenen güzel eşiyle 20. yılı geride bıraktı…

Çift, sosyal medyada da sık sık mutlu aile tablosuyla takipçilerinin beğenisini topluyor.

Kurtlar Vadisi’nde Memati olarak akıllara kazınmıştı! Gürkan Uygun BBG ile ünlenen güzel eşiyle 20. yılı geride bıraktı…

Başarılı oyuncu Gürkan Uygun, televizyon kariyerinde önemli projelerde yer alırken, özel hayatında da örnek bir aile babası olarak tanınıyor.

Kurtlar Vadisi’nde Memati olarak akıllara kazınmıştı! Gürkan Uygun BBG ile ünlenen güzel eşiyle 20. yılı geride bıraktı…

Sosyal medyada sıkça mutluluk pozları veriyorlar.

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