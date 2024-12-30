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Kurtlar Vadisi'nde Memati olarak akıllara kazınmıştı! Gürkan Uygun BBG ile ünlenen güzel eşiyle 20. yılı geride bıraktı…
Kurtlar Vadisi'nde Memati olarak akıllara kazınmıştı! Gürkan Uygun BBG ile ünlenen güzel eşiyle 20. yılı geride bıraktı…
"Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gürkan Uygun ve BBG yarışmasıyla tanınan eşi Sinem Uygun'un aşk hikayesi, dolu dizgin devam ediyor. Çift, mutlu beraberliklerinin 20. yılını geride bıraktı.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 06:55