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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı öyle bir zayıfladı ki görenleri kıskandırdı! Erhan Ufak bakın nasıl kilo verdi!

Yıllar önce ilgi ile takip edilen Kurtlar Vadisi, şimdilerde oyuncularının değişimleriyle gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak gönüllere taht kuran ünlü oyuncu şimdilerde öyle bir değişti ki görenleri adeta şoke etti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Erhan Ufak, takipçilerini adeta kıskandırdı. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak son olarak 140 kiloya kadar çıkmıştı. Mide küçültme ameliyatı olan oyuncu tam tamına 55 kilo verdi. 85 kiloya düşen Erhan Ufak, artık fit haliyle dikkat çekiyor. İşte merak edenler için Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ın inanılmaz değişimi…

Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:36
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı öyle bir zayıfladı ki görenleri kıskandırdı! Erhan Ufak bakın nasıl kilo verdi!

Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı inanılmaz değişimiyle takipçilerini şoke etti. İşte ünlü oyuncunun sosyal medyaya damga vuran son hali...

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı öyle bir zayıfladı ki görenleri kıskandırdı! Erhan Ufak bakın nasıl kilo verdi!

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak adeta eridi.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı öyle bir zayıfladı ki görenleri kıskandırdı! Erhan Ufak bakın nasıl kilo verdi!

Geçen zamanda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı öyle bir zayıfladı ki görenleri kıskandırdı! Erhan Ufak bakın nasıl kilo verdi!

85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı öyle bir zayıfladı ki görenleri kıskandırdı! Erhan Ufak bakın nasıl kilo verdi!

İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

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