Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı öyle bir zayıfladı ki görenleri kıskandırdı! Erhan Ufak bakın nasıl kilo verdi!

Yıllar önce ilgi ile takip edilen Kurtlar Vadisi, şimdilerde oyuncularının değişimleriyle gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı olarak gönüllere taht kuran ünlü oyuncu şimdilerde öyle bir değişti ki görenleri adeta şoke etti. Verdiği kilolarla dikkat çeken Erhan Ufak, takipçilerini adeta kıskandırdı. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak son olarak 140 kiloya kadar çıkmıştı. Mide küçültme ameliyatı olan oyuncu tam tamına 55 kilo verdi. 85 kiloya düşen Erhan Ufak, artık fit haliyle dikkat çekiyor. İşte merak edenler için Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ın inanılmaz değişimi…