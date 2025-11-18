Trend Galeri Trend Magazin 'Kuruluş Orhan'da Orhan Bey'in zor imtihanı!

'Kuruluş Orhan'da Orhan Bey'in zor imtihanı!

Yayınlanan bölümleriyle gündeme damgasını Kuruluş Orhan, dördüncü bölümüyle de nefes kesecek. Yeni bölüm, hem duygusal çatışmaları hem de savaş sahneleriyle izleyiciyi bir kez daha ekrana kilitleyecek.

4.BÖLÜM ÖZETİ

Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'a Büyük Tuzak

Çetin bir imtihanın eşiğinde olduğunu bilen Orhan Bey, Kayı'da çift başlılığa asla müsaade etmemek için hem babasıyla hem de kardeşiyle sınanacağının farkındadır.

Bu zor süreçte en büyük destekçisi Nilüfer Hatun'dur. Ancak ormandaki yolculukları beklenmedik bir pusuya dönüşür.

İkili tam tuzağın ortasında kalmışken, Orhan Bey'in can yoldaşları Kan Turalı ve Abdurrahman yetişir.

Kan Turalı ve Abdurrahman'ın gelişi dengeleri nasıl değiştirecek?

ORHAN BEY TEMURTAŞ'IN KARŞISINDA

Beyliği içinde bulunduğu cendereden çıkaracak tek yolun Bursa kuşatmasının kaldırılması olduğunu düşünen Orhan Bey, kardeşini bile karşısına alma pahasına Temurtaş'la görüşmeye gider.

Temurtaş'a, Alaeddin ve Şahinşah Bey'i durduracağını söyleyen Orhan Bey amacına ulaşabilecek mi?

FLAVİUS VE FATMA HATUN ARASINDA NELER YAŞANACAK?

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Flavius, Söğüt'te yeni bir plan kurar.

Bir kez daha Fatma Hatun'la karşı karşıya gelen Flavius; bir yandan bütün gücüyle saldırmayı düşünürken, diğer yandan Fatma Hatun'a zarar gelmesinden çekinmektedir.

Flavius ile Fatma Hatun arasında neler yaşanacak?

YARHİSAR'DA İLHANLI KIYIMI! KAYI OBASI ŞEHİTLERİNİN ACISIYLA SARSILIYOR

Hain planlarından vazgeçmeyen Temurtaş, Yarhisar'a büyük bir baskın düzenler ve korkunç bir kıyıma imza atar.

Kayı obası onlarca şehit ve yaralının acısıyla yıkılır.

Bu ateşin obanın bağrına düşmesiyle, Malhun Hatun, Alaeddin Bey'in karşısına dikilir.

Birbirlerine düştükçe düşmanın ciğerlerini sökmeye geldiğini söyleyen Malhun Hatun, Alaeddin Bey'i uyarır.

Alaeddin Bey şimdi nasıl bir adım atacak?

ORHAN BEY VE ALAEDDİN BEY'İN KAVGASINDA YUMRUKLAR KONUŞUYOR

Orhan Bey savaşı durdurmak için tüm gücüyle kardeşi Alaeddin'i ikna etmeye çalışsa da, Alaeddin Bey Orhan Bey'e Karacahisar'a gitmesini emreder.

Orhan Bey'in bu emri kabul etmemesiyle ipler tamamen kopar ve iki kardeş obanın ortasında yumruk yumruğa birbirine girer.

Bu olayın ardından Alaeddin Bey, Orhan Bey'i sürgün etme kararı alır. Orhan Bey'i ve Kayı'yı bu kırılma anından sonra neler bekliyor?

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!