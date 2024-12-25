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Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'e Fahriye Evcen'den sürpriz doğum günü! Geceye damga vurdu...

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu aile yaşantılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan ve yıllar içinde güçlü bir aşka dönüşen ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran çift, çocuklarıyla birlikte özel bir günü kutladı. İşte o anlar…