Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'e Fahriye Evcen'den sürpriz doğum günü! Geceye damga vurdu...

Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit'e Fahriye Evcen'den sürpriz doğum günü! Geceye damga vurdu...

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu aile yaşantılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan ve yıllar içinde güçlü bir aşka dönüşen ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandıran çift, çocuklarıyla birlikte özel bir günü kutladı. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:20
Kuruluş Osman’ın yıldız ismi Burak Özçivit’e Fahriye Evcen’den sürpriz doğum günü! Geceye damga vurdu...

2019 yılında ilk oğulları Karan'ı kucaklarına alan Evcen ve Özçivit çifti, 2023'te Kerem isimli ikinci evlatlarına kavuşarak ailelerini genişletmişti.

Kuruluş Osman’ın yıldız ismi Burak Özçivit’e Fahriye Evcen’den sürpriz doğum günü! Geceye damga vurdu...

Hayranlarının sık sık aile fotoğraflarını büyük bir ilgiyle takip ettiği ünlü çift, bu kez Burak Özçivit'in 40'ıncı yaş gününde bir araya geldi.

Kuruluş Osman’ın yıldız ismi Burak Özçivit’e Fahriye Evcen’den sürpriz doğum günü! Geceye damga vurdu...

Evcen, eşi için hazırladığı sürpriz kutlamada çocuklarıyla birlikte yer aldı. Evin samimi ortamında yapılan doğum günü kutlamasının görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.

Kuruluş Osman’ın yıldız ismi Burak Özçivit’e Fahriye Evcen’den sürpriz doğum günü! Geceye damga vurdu...

Çekirdek aileden, dört kişilik sıcacık bir tabloya dönüşen bu kutlama, takipçilerin beğeni yağmuruna tutuldu.

Kuruluş Osman’ın yıldız ismi Burak Özçivit’e Fahriye Evcen’den sürpriz doğum günü! Geceye damga vurdu...

40 yaşına basan Burak Özçivit, doğum gününde eşi ve çocuklarının sevgi dolu mesajlarıyla duygusal anlar yaşadı.

SON DAKİKA SON DAKİKA