Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ilgi odağı oldu! Minik karan mikrofonları sevdi

Burak Özçivit gazetecileri, "Alır valla, vermez bir daha" diye uyardıktan sonra oğluna "Babacığım sen soru sor abilere, 'Nasılsın?' de" dedi, Karan da "Nasılsınız? Ben de iyiyim" diye kendi sorusuna kendi cevap verdi.