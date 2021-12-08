Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ilgi odağı oldu! Minik karan mikrofonları sevdi

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'la birlikte akşam yemeğine çıktı. Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takılan Özçivit ailesi, habercilerin sorularına yanıt verdi. Mikrofonu eline alıp gazetecilerle konuşan Karan Özçivit, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Mikrofonu eline alan Karan, "Kolay gelsin, mikrofon" deyince eğlenceli anlar yaşandı.
Burak Özçivit gazetecileri, "Alır valla, vermez bir daha" diye uyardıktan sonra oğluna "Babacığım sen soru sor abilere, 'Nasılsın?' de" dedi, Karan da "Nasılsınız? Ben de iyiyim" diye kendi sorusuna kendi cevap verdi.
Muhabirler ise "Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?" diye sorunca minik Karan, "Bunu daha çok seviyorum" diyerek mikrofonları göstererek herkesi güldürdü.