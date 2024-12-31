Trend Galeri Trend Magazin Latif Doğan'ın gözyaşları! 'Annem temizlik yaparak bizi okuttu' Acılarla geçen zorlu hayatı yürek burktu...

Latif Doğan'ın gözyaşları! 'Annem temizlik yaparak bizi okuttu' Acılarla geçen zorlu hayatı yürek burktu...

Sevilen türkücü Latif Doğan, konuk olduğu bir programda acılarla geçen hayat mücadelesini ilk kez anlattı. Adıymanlı şarkıcı kaybettiği annesi hakkında yaptığı samimi açıklamalarıyla yürek burktu.

Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:03
Latif Doğan’ın gözyaşları! ’Annem temizlik yaparak bizi okuttu’ Acılarla geçen zorlu hayatı yürek burktu...

Ünlü türkücü Latif Doğan, Özlem Esra Ada'nın programına katıldı. 57 yaşındaki Doğan, kariyeri evliliği ve aile hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı.

Latif Doğan’ın gözyaşları! ’Annem temizlik yaparak bizi okuttu’ Acılarla geçen zorlu hayatı yürek burktu...

"Eşimle severek evlendik, ama onu almak kolay olmadı. 18 kere gittim, 19. seferde verdiler. Ancak bir şart koydular:

'Şarkı söylemeyeceksin, söylersen olmaz' dediler. Tereddüt etmeden eşimi tercih ettim ve müziği bıraktım. Ancak bu süreç kısa sürdü.

Latif Doğan’ın gözyaşları! ’Annem temizlik yaparak bizi okuttu’ Acılarla geçen zorlu hayatı yürek burktu...

''BANA ÇOK ŞEY KATTI''

Doğan, askerlik döneminde müzikten kopamadığını anlatarak şunları söyledi:

"Askerde çok iyi müzisyenlerle çalıştım, bu bana çok şey kattı. Askerden dönünce kayınpederimden izin istedim. O da izin verdi ve ekibimi kurarak Latif Doğan oldum."

Latif Doğan’ın gözyaşları! ’Annem temizlik yaparak bizi okuttu’ Acılarla geçen zorlu hayatı yürek burktu...

''ANNEM GİDİNCE DAĞIM YIKILDI''

Çocuk yaşta babasını kaybeden Latif Doğan, annesi ve dört kardeşiyle yaşadığı zorlu hayat mücadelesini şu sözlerle dile getirdi:

Latif Doğan’ın gözyaşları! ’Annem temizlik yaparak bizi okuttu’ Acılarla geçen zorlu hayatı yürek burktu...

"Annem bizi okutmak için çok çabaladı. Tüm kardeşlerim okudu, bir tek ben okuyamadım. Çünkü 11 yaşında babam vefat edince ailenin yükü benim ve annemin üstüne bindi. Darbuka çalarak para kazanmaya çalışıyordum, annem ise kilim temizleyerek bize baktı ve kardeşlerimi okuttu. Annem gidince benim bu hayattaki dağım yıkıldı."

SON DAKİKA SON DAKİKA