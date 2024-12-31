Latif Doğan’ın gözyaşları! ’Annem temizlik yaparak bizi okuttu’ Acılarla geçen zorlu hayatı yürek burktu...

"Annem bizi okutmak için çok çabaladı. Tüm kardeşlerim okudu, bir tek ben okuyamadım. Çünkü 11 yaşında babam vefat edince ailenin yükü benim ve annemin üstüne bindi. Darbuka çalarak para kazanmaya çalışıyordum, annem ise kilim temizleyerek bize baktı ve kardeşlerimi okuttu. Annem gidince benim bu hayattaki dağım yıkıldı."