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Latif Doğan'ın gözyaşları! 'Annem temizlik yaparak bizi okuttu' Acılarla geçen zorlu hayatı yürek burktu...
Latif Doğan'ın gözyaşları! 'Annem temizlik yaparak bizi okuttu' Acılarla geçen zorlu hayatı yürek burktu...
Sevilen türkücü Latif Doğan, konuk olduğu bir programda acılarla geçen hayat mücadelesini ilk kez anlattı. Adıymanlı şarkıcı kaybettiği annesi hakkında yaptığı samimi açıklamalarıyla yürek burktu.
Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:03