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Madrid'de aşk tazelediler! Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın paylaşımları olay oldu: "Gerçek aşk bu mu?!"

Başarılı oyuncu Aslı Enver, sanat kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da ilgiyle takip edilen isimlerden biri. Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Enver, eşi Berkin Gürbudak ile birlikte Madrid'e keyifli bir tatil yaptı. Bakın o anlar sosyal medyaya nasıl yansıdı…