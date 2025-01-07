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Madrid'de aşk tazelediler! Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın paylaşımları olay oldu: "Gerçek aşk bu mu?!"

Başarılı oyuncu Aslı Enver, sanat kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da ilgiyle takip edilen isimlerden biri. Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Enver, eşi Berkin Gürbudak ile birlikte Madrid'e keyifli bir tatil yaptı. Bakın o anlar sosyal medyaya nasıl yansıdı…

Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 08:29
Madrid’de aşk tazelediler! Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın paylaşımları olay oldu: Gerçek aşk bu mu?!

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını mest eden ünlü oyuncu, seyahati boyunca hem romantik hem de eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Madrid’de aşk tazelediler! Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın paylaşımları olay oldu: Gerçek aşk bu mu?!

Madrid'in ikonik noktalarından biri olan El Retiro Parkı'nda poz veren çift, doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, birlikte geçirdikleri huzurlu anları gözler önüne serdi.

Madrid’de aşk tazelediler! Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın paylaşımları olay oldu: Gerçek aşk bu mu?!

Şehrin en büyük parklarından biri olan bu alan, Enver ve Gürbudak'ın romantik gezilerine ev sahipliği yaptı.

Madrid’de aşk tazelediler! Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın paylaşımları olay oldu: Gerçek aşk bu mu?!

Çiftin parkta çektiği fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Madrid’de aşk tazelediler! Aslı Enver ve Berkin Gökbudak’ın paylaşımları olay oldu: Gerçek aşk bu mu?!

Aslı Enver'in gezgin ruhu ve farklı kültürlere olan merakı, onu sık sık yurtdışına yönlendiriyor. Madrid tatiliyle hem keyifli anılar biriktiren hem de hayranlarına bir parça mutluluk sunan ünlü oyuncu, özel hayatındaki mutluluğuyla da göz dolduruyor.

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