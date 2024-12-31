Trend Galeri Trend Magazin Mahmut Tuncer’in kızı da çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Mahmut Tuncer’in kızı da çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Türkiye'nin sevilen sempatik sanatçılarından Mahmut Tuncer'in kızının da çok ünlü olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. 90 kilodan 50'ye düşerek zayıflayan Gizem Tuncer, güzelliğiyle de hayran bırakıyor...

Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:12
Mahmut Tuncer’in kızı da çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

63 yaşındaki sevilen sanatçı Mahmut Tuncer'in kızının da ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz?

Mahmut Tuncer’in kızı da çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Müzik ve oyunculuk eğitimi alan güzel şarkıcı Gizem Tuncer son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çekmiş adeta bambaşka biri olmuştu.

Mahmut Tuncer’in kızı da çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Mahmut Tuncer'in kızının da şarkıcı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırdı. Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem sosyal medyada oldukça ilgi görmüştü.

Mahmut Tuncer’in kızı da çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer son olarak verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Mahmut Tuncer’in kızı da çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi! Güzelliğiyle hayran bıraktı!

Hayatında kimsenin olmadığı söyleyen Gizem Tuncer'in "Parasız adam gereksiz adamdır" sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

SON DAKİKA SON DAKİKA