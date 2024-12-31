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Mahmut Tuncer’in kızı da çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi! Güzelliğiyle hayran bıraktı!
Mahmut Tuncer’in kızı da çok ünlüymüş...Kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi! Güzelliğiyle hayran bıraktı!
Türkiye'nin sevilen sempatik sanatçılarından Mahmut Tuncer'in kızının da çok ünlü olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. 90 kilodan 50'ye düşerek zayıflayan Gizem Tuncer, güzelliğiyle de hayran bırakıyor...
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:12