Mahmut Tuncer'in kızının da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem...

Türk halk müziğinin en tanınan sanatçıları arasında olan Mahmut Tuncer'in kızı da çok ünlü bir şarkıcı çıktı!

Mahmut Tuncer ile Işıl Tuncer'in kızı olan Gizem Tuncer 2,5 ayda 90 kilodan 50 kiloya düşerek 40 kilo vermişti! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gizem Tuncer iddialı pozlarını paylaşıyor.

Müzik ve oyunculuk eğitimi alan şarkıcı Gizem Tuncer sesi kadar güzelliği ile de dikkat çekiyor.