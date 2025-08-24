Trend
Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez Çamlıca Camii’yi ziyaret etti! İşte sosyal medyaya damga vuran o paylaşımlar!
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'u çok sevdi. Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, bugün Çamlıca Camii'ni ziyaret etti. Bir paylaşım yapan Suarez'in paylaşımına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 24.08.2025 19:05