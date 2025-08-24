Trend Galeri Trend Magazin Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez Çamlıca Camii’yi ziyaret etti! İşte sosyal medyaya damga vuran o paylaşımlar!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, İstanbul'u çok sevdi. Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, bugün Çamlıca Camii'ni ziyaret etti. Bir paylaşım yapan Suarez'in paylaşımına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 24.08.2025 19:05
Icardi ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere Arjantinli model ve sunucu China Suarez, paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Icardi ile evlilik yolunda ilerleyen China Suarez İstanbul'a bayılıyor...

Sevgilisi içinsık sık İstanbul'da olan Suarez kente olan hayranlığını sıkça dile getiriyor.

Bir fotoğraf paylaşan Suarez, "Mauro antrenman yapıyor, ben arkadaşlarımla İstanbul sokaklarında kaybolmaya devam ediyorum. Bu şehri, manzaralarını, kültürünü, insanları için çıldırıyorum. Sahip olduğum her şeyi öğrenecek kadar ömrüm yok." diyerek şehiri öve öve bitiremedi.

Ünlü çiftten Suarez, bugün yepyeni paylaşımla beğeni topladı.

ÇAMLICA CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, Çamlıca Camii'ni ziyaret etti.

VERDİĞİ POZLARLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ünlü oyuncu, çekildiği pozlarla oldukça beğenildi.

İşte o paylaşımlar...

SİBER SALDIRI

Öte yandan Wanda Nara, Icardi ve sevgilisinin kuaförüne siber saldırıda bulunmuş. İşte detayları!

Aşk güzel bir duygu... Muhakkak... Ama saplantı işin içine girerse oradan hemen uzaklaşmak gerek... Zira bu duygunun en tehlikeli tarafı saplantının dillere destan bir aşk sanılıyor olması... Oysa o kabullenilmeyen egodan başka bir şey değil... Bir nevi toksik ilişki aslında... Şimdi buna nereden geldiğimi soracak olursanız anlatayım.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda tüm dünya basınının konuştuğu olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı Wanda Nara ile... Sonrasında Chiana Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi, "Aradığım aşkı buldum" diyerek methiyeler düzmeye başladı sevgilisine...

Uzun zamandır birlikte yaşayan çiftin aşkları ise bir kişiyi oldukça rahatsız ediyor, o da Wanda Nara...

Geçtiğimiz akşam sosyal medyada gezinirken ilginç bir karalama kampanyasına şahit oldum.

Ünlü kuaför Emre Tunç hakkında sosyal ve dijital medyada değişik bot hesaplardan kötü yorumlar ve blokları görünce durum dikkatimi çekti. Olayın aslını araştırayım derken işin tamamen bilinçli bir dijital linç girişimi olduğunu öğrendim.


Mevzuya gelince; Icardi, Galatasaraylı futbolcuların kuaförü Emre Tunç'u saç kesimi için Ulus'taki evine çağırıyor. Sonrasında sevgilisi China Suarez de kuaför hizmeti almak isteyince Emre Tunç ekibiyle eve gidiyor.

Hem Icardi hem de China saç ve bakım hizmetlerini aldıktan sonra China, Tunç'a jest olsun diye kendi dijital platformlarında paylaşımda bulunuyor.

Bu paylaşımları görüp kıskançlık krizine giren eski eş Wanda Nara, Arjantin'deki bot hesaplardan para ile hizmet satın alıp kuaför Emre Tunç'un dijital platformlardaki hesaplarına siber saldırıda bulunuyor.

Hem spam'lar göndertip hem de kötü yorumlar yaptıran Wanda Nara, Icardi ve China'ya rahatsız etmek için kuaförlerine saldırıyor.

Alın size toksikliğin dibi... Düşman başına anlayacağınız.

