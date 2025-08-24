Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez Çamlıca Camii’yi ziyaret etti! İşte sosyal medyaya damga vuran o paylaşımlar!

SİBER SALDIRI

Öte yandan Wanda Nara, Icardi ve sevgilisinin kuaförüne siber saldırıda bulunmuş. İşte detayları!

Aşk güzel bir duygu... Muhakkak... Ama saplantı işin içine girerse oradan hemen uzaklaşmak gerek... Zira bu duygunun en tehlikeli tarafı saplantının dillere destan bir aşk sanılıyor olması... Oysa o kabullenilmeyen egodan başka bir şey değil... Bir nevi toksik ilişki aslında... Şimdi buna nereden geldiğimi soracak olursanız anlatayım.