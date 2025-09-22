Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan ‘influencer’ olma yolunda! Erbil’le birlikte estetik kombini yaptı!

Geçtiğimiz haftalarda evlenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, son dönemlerde sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde! Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, bu kez estetik operasyonu olmadan önce yaptığı kombinle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 22.09.2025 20:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:34
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalar Gülseren Ceylan'la mutluluğa 'evet' demişti.

Nikaha dair her detay magazin gündeminde geniş yer buldu. Bu süreçte Gülseren Ceylan da bir süredir kullanmadığı sosyal medyaya geri döndü.

Sık sık paylaşımlar yapan Ceylan, son gönderisinde söyledikleriyle de çok konuşuldu. Pijamalı haliyle köpeğini yürüyüşe çıkaran isim bakın neler söyledi...

"NİYE BÖYLE OLDUM BEN YA?"

"Böyle devamlı pijamayla gezmek istiyorum" diyen Ceylan yürüyüşe de pijamayla çıktığı anları paylaştı. "Hiç giyinmek istemiyorum, hep pijamayla dolaşmak istiyorum. Normal mi? Niye böyle oldum ben ya?" dedi.

Çiftin evliliği daha yeniyken her gün farklı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Daha evliliklerinin üzerinden sadece 2,5 hafta geçen çift her adımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor.

MEHMET ALİ ERBİL CANLI YAYINDA EŞİNE SİTEM ETTİ

Son yaşanan olayda ise Mehmet Ali Erbil canlı yayın açarak arka plandaki eşi Gülseren Ceylan'a sitem etti.

"EVLENDİĞİMİZDEN BU GÜNE..."

"Hanımefendi, evlendik ya, evlendiğimizden bu güne 2,5 hafta geçti. 25 tane tepsi alınır mı mutfağa? Tepsi ya tepsi, kahve için ayrı tepsi, çay için ayrı tepsi, neskafe için ayrı tepsi, sütlü kahve için ayrı tepsi, akşam ayrı tepsi, sabah ayrı tepsi" diyerek sitem etti.

BUGÜN DE KOMBİNİYLE GÜNDEM OLDU

Sık sık paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olan ünlü çift, bu kez de kombiniyle gündem oldu.

'İNFLUENCER' OLMA YOLUNDA!

Gülseren Ceylan, 'influencer'lar gibi kombin yaparak dikkat çekti.

'ESTETİK OPERASYON KOMBİNİ' YAPTILAR

Estetik operasyon olacağını dile getiren Ceylan, yaptığı kombinle dikkatleri üzerine çekerken eşi Erbil'in de kombinini paylaştı.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Ünlü çift, estetik operasyon olmadan önce birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın nikahı da çok konuşulmuştu.

NİKAH ŞAHİDİ OLAN YAKIN ARKADAŞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şovmen Erbil, düğününe davet ettiği ve nikah şahidi olarak yazdırdığı Serdar Ortaç'ın düğününe gelmediğini söyledi ve sonrasında tepkisini dile getirmişti.

"MANEVİYATI YOK. HAYATI BOYUNCA YALNIZ KALACAK"

Mehmet Ali Erbil açıklamasında, "Uyuyakalmış nikaha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞÜN ERTESİ HAYRANLARIYLA TAKI MERASİMİ!
Dün evlenen Mehmet Ali Erbil bu sabah ise sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

TAKI NİYETİNE HEDİYELERİ TOPLADI!
Ünlü şovmen yaptığı canlı yayında takipçilerinin gönderdiği hediyeleri ise 'takı niyetine' diyerek topladı.

EŞİYLE BİR CANLI YAYIN DAHA AÇTI

Ünlü şovmen, bugün bir kez daha canlı yayın açmıştı. Üstelik sosyal medyada açtığı canlı yayına eşi Gülseren Ceylan da dahil olmuştu.

TAKİPÇİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Mehmet Ali Erbil ve eşi Gülseren Ceylan, takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.

YAŞ FARKI SORULDU

Takipçileri, Mehmet Ali Erbil'e eşi Gülseren Ceylan'la arasındaki yaş farkı soruldu.

Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil'den şaşırtan yaş farkı açıklaması!

"RAKAMLARIN ÖNEMİ VAR MI ARKADAŞLAR"

Mehmet Ali Erbil o soruya, "Aramızdaki yaş farkı 40 alt tarafı! Rakamların önemi var mı arkadaşlar... Sadece rakam! " ifadelerini kullanmıştı.

DÜĞÜNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ!
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, her detayı çok konuşulan nikahtan yeni kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Bir süredir Instagram kullanmayan Gülseren Ceylan'da yeni bir hesap açmıştı.

BALAYINA GİTTİLER!
Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak balayı için tercih ettikleri yeri anlatmıştı: "Arkadaşlar balayına geldik. Balayında Marmaris'i tercih ettik.

"İLK İZLENİMLERİMİ SÖYLÜYORUM"

İlk izlenimleri söylüyorum. Gerçekten doğası ve suyu çok güzel. Hiç böyle bir yer görmemiştim.