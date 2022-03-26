Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme!

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme!

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı polemik nedeniyle mahkemelik olan Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu. Hamile olduğunu nasıl öğrendiğini anlatan Ece Ronay, aşerdiği ürünlerle de şaşırttı. İşte hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme

Giriş Tarihi: 26.03.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 13:55
Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay’dan duyulmamış aşerme!

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme!

Şarkıcı Ece Ronay, hamileliğinin son dönemlerinde. Bebeğinin erkek olacağını açıklayan Ronay, "Cep telefonu ve altın bilezik aşerdim" diyerek herkesi çok şaşırttı.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay’dan duyulmamış aşerme!

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme!

Hamile olduğunu nasıl öğrendiğini anlatan genç isim, aşerdiği ürünlerle de şaşırttı.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay’dan duyulmamış aşerme!

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme!

Mide bulantısı yaşadığı için evindeki yardımcısının ısrarı üzerine hamilelik testi yaptığını söyleyen Ronay, "Hamilelik testinde bir kırmızı çizgi net ikincisi ise silik çıktı. Testi çöpe attım. Ertesi gün yardımcı abla çöpteki teste baktığında ikinci çizginin de olduğunu görünce gelip 'hamilesin' dedi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay’dan duyulmamış aşerme!

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme!

"CEP TELEFONU VE ALTIN BİLEZİK AŞERDİM"

Aşerme sürecinden bahseden Ronay, "Çok tuhaf şeyler aşerdim. Maydanoz, dereotu ve cep telefonu gibi. 14 Şubat için de altın bilezik aşermiştim ve geldi. Renkli ultrasonda bebek Mehmet'e çok benzeyince bana araba aldı. Bana da sürpriz oldu. Bebeğin adı da Yiğit Miran olacak" dedi.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay’dan duyulmamış aşerme!

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme!

Öte yandan; Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı polemik nedeniyle mahkemelik olan Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Hamile olan Ece Ronay karnı burnunda poz verdi.

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