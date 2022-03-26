Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme!

"CEP TELEFONU VE ALTIN BİLEZİK AŞERDİM"

Aşerme sürecinden bahseden Ronay, "Çok tuhaf şeyler aşerdim. Maydanoz, dereotu ve cep telefonu gibi. 14 Şubat için de altın bilezik aşermiştim ve geldi. Renkli ultrasonda bebek Mehmet'e çok benzeyince bana araba aldı. Bana da sürpriz oldu. Bebeğin adı da Yiğit Miran olacak" dedi.