Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen Ece Ronay evlenmişti… Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay’dan duyulmamış aşerme!

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı polemik nedeniyle mahkemelik olan Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu. Hamile olduğunu nasıl öğrendiğini anlatan Ece Ronay, aşerdiği ürünlerle de şaşırttı. İşte hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme…