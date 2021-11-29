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Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay mahkemeye koştu ama…

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir anda çok konuşulan isimlerden olan genç şarkıcı Ece Ronay son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

ATAKAN IRMAK Trend Magazin
Giriş Tarihi: 29.11.2021 06:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 06:56
Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay mahkemeye koştu ama…

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek aralarında geçen mesajlaşmaları ifşa etmişti.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay mahkemeye koştu ama…

Ronay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay mahkemeye koştu ama…

Ronay erişim engeli istediği videoların toplum ahlakı açısından uygun olmadığını belirtti. Dilekçeyi inceleyen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi reddetti.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay mahkemeye koştu ama…

Ece Ronay dilekçesinde "7-8 yıl önce alkollüyken bilinçsiz bir şekilde yayınladığım videolardan pişmanlık duyuyorum.

Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay mahkemeye koştu ama…

Mehmet Ali Erbil de bu videolar üzerinden beni tehdit etmişti" dedi.

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