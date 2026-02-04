Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil’le zirveye çıkmıştı… Yıldız Kaplan’ın son hali gündem oldu! Şimdi torun büyütüyor

90'lı yıllara damga vuran Tatlı Kaçıklar dizisinde hayat verdiği "Seksi Şempanze" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 54 yaşındaki Yıldız Kaplan, yıllar geçmesine rağmen dinç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'le birlikte rol aldığı yapım, ekranlarda olduğu dönemde reyting listelerinin zirvesinde yer almıştı. Şöhretin doruğundayken oyunculuğa ara verme kararı alan Kaplan, bugün magazin dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. İki çocuk annesi olan ve üç torunu bulunan eski oyuncu, gözlerden uzak, sakin ve huzurlu hayatıyla biliniyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 07:36 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 07:37
Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile hafızalara kazınan Yıldız Kaplan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Yıldız Kaplan bir ara albüm de çıkarmıştı.

17 yaşında iken anne olan Yıldız Kaplan'ın, kızı Işıl'ın şu anda 3 çocuğu var.

İşte Yıldız Kaplan'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi....

YILDIZ KAPLAN

Yıldız Kaplan 2008 yılında evlendi ve 38 yaşında ikinci kez anne oldu.

Sonra da Akif isimli oğluna kendisini adadı.

Şimdilerde 54 yaşında olan Yıldız Kaplan, ilk evliliğinden olan kızı Işıl Donat'ın 3 çocuğuna anneannelik yaparken, ayrıca oğlu Akif'e de gözü gibi bakıyor.

İşte 2 çocuklu 3 torunlu Yıldız Kaplan'ın son hali...

Film teklifleri geldiği halde geri çeviren Yıldız Kaplan, hala güzelliği ile kendinden emin.

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına adını ilk sıralara yazdıran dizi Bizimkiler'de Ali karakteri ile tanıdığımız oyuncu Atılay Uluışık, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmüştü.

Bir zamanlarda döneme damga vuran ve çok uzun bir süredir ekranlarda yerini alan çocuk oyuncu Atılay Uluşık, şimdi 47 yaşında.

Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Atılay Uluışık, diziye girdiğinde henüz 12 yaşındaydı.

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık geçtiğimiz aylarda 1993-1998 yılları arasında yayınlanan 'Yazlıkçılar' dizindeki rol arkadaşı Hakan Haksun ile verdiği bir pozu 25 yıl sonra yeniden canlandırmıştı.

Atılay Uluışık ve Hakan Haksun'u yıllar sonra görenler değişimlerine oldukça şaşırmıştı.

Atılay Uluışık, Instagram'dan paylaştığı bir kare ile takipçilerine nostalji yaşatmıştı.

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık hayranlarının karşısına yeni dizisi ile Teşkilat ile çıkmıştı.

Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık'ın değişimi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Sosyal medyadan sevenleriyle buluşan Uluışık, kızıyla da sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

İşte Bizimkiler dizisinin Ali'si Atılay Uluışık'ın son hali...