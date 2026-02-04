Trend Galeri Trend Magazin Mehmet Ali Erbil’le zirveye çıkmıştı… Yıldız Kaplan’ın son hali gündem oldu! Şimdi torun büyütüyor

90'lı yıllara damga vuran Tatlı Kaçıklar dizisinde hayat verdiği "Seksi Şempanze" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 54 yaşındaki Yıldız Kaplan, yıllar geçmesine rağmen dinç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'le birlikte rol aldığı yapım, ekranlarda olduğu dönemde reyting listelerinin zirvesinde yer almıştı. Şöhretin doruğundayken oyunculuğa ara verme kararı alan Kaplan, bugün magazin dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. İki çocuk annesi olan ve üç torunu bulunan eski oyuncu, gözlerden uzak, sakin ve huzurlu hayatıyla biliniyor.

Giriş Tarihi: 04.02.2026 07:36 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 07:37