Merve Boluğur aşk orucunu bozdu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Merve Boluğur ve Rika Cihangir'in sahibi Erkan Şen, önceki akşam Zorlu AVM'den çıkarken objektiflere takıldı. Kol kola dolaşan ve keyiflerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen çift, muhabirimizi görünce şaşkınlık yaşadı.

"ÇOK MUTLUYUZ" Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettiren 34 yaşındaki güzel, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna, "Birbirimizi tanıyoruz. Güzel bir diyaloğumuz var. Şu an çok mutluyuz" cevabını verdi.

Erkan Şen'e yöneltilen "Merve Hanım'ın kalbini nasıl çaldınız?" sorusu üzerine araya giren Boluğur, "Hava çok soğuktu, montunu kaptım, güzel bir diyalogdayız" açıklamasını yaptı.

ELİNİ OMZUNA ATTI Röportajın ardından sevgiliyile beraber araçlarına doğru yürüyen iş insanının, elini Merve Boluğur'un omuzuna atması dikkatlerden kaçmadı.