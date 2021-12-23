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Merve Boluğur aşk orucunu bozdu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak kalsa da hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Özel hayatıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Boluğur, sonunda aşk orucunu bozdu. Oyuncu, yeni sevgilisi Erkan Şen'le objektiflere yakalandı. Merve Boluğur'un yeni sevgilisi Erkan Şen, "Merve Hanım'ın kalbini nasıl çaldınız?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 12:26
Merve Boluğur aşk orucunu bozdu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Merve Boluğur ve Rika Cihangir'in sahibi Erkan Şen, önceki akşam Zorlu AVM'den çıkarken objektiflere takıldı. Kol kola dolaşan ve keyiflerinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen çift, muhabirimizi görünce şaşkınlık yaşadı.

Merve Boluğur aşk orucunu bozdu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

"ÇOK MUTLUYUZ"

Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettiren 34 yaşındaki güzel, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna, "Birbirimizi tanıyoruz. Güzel bir diyaloğumuz var. Şu an çok mutluyuz" cevabını verdi.

Merve Boluğur aşk orucunu bozdu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

Erkan Şen'e yöneltilen "Merve Hanım'ın kalbini nasıl çaldınız?" sorusu üzerine araya giren Boluğur, "Hava çok soğuktu, montunu kaptım, güzel bir diyalogdayız" açıklamasını yaptı.

Merve Boluğur aşk orucunu bozdu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

ELİNİ OMZUNA ATTI

Röportajın ardından sevgiliyile beraber araçlarına doğru yürüyen iş insanının, elini Merve Boluğur'un omuzuna atması dikkatlerden kaçmadı.

Merve Boluğur aşk orucunu bozdu! Bakın gönlünü kime kaptırdı...

"SANA ÇOK AŞIĞIM DİYEMEDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

YouTube'da kanal açtıktan sonra sürpriz şekilde müzik piyasasına atılacağını duyuran, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça magazin gündemine gelen oyuncu, Acunn.com'dan Şebnem Ber'e verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

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