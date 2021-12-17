Milyonluk aracıyla gündem olan Ebru Polat şimdi bin pişman!

Şarkıcı Ebru Polat, bu yıl çok yoğun çalışmasının karşılığı olarak kendisini altı 6 milyon TL'lik cip ile ödüllendirdiğini açıklamış, mutluluğunu Instagram hesabından paylaşmıştı. Tepkiler sonrası canlı yayına çıkan Ebru Polat'tan, "Nispet için değil, mutlu olduğum için paylaştım" savunması geldi. Ebru Polat'ın açıklamaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İşte Ebru Polat'ın açıklamaları…

Ebru Polat, geçtiğimiz ekim ayında konuk olduğu '2. Sayfa' programında, "Kozmetik markam en çok satanlardan biri. Çünkü hep organik. Egzama ve sedefin tedavisine yardımcı olan ürünler" demişti.

GÜNLÜK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI!

Ünlü şarkıcı, canlı yayında bir günlük kazancı açıklanınca herkesi şaşkına çevirmişti. Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı.

Hukuk fakültesi mezunu olan, uzun süredir şarkıcılık yapan, son dönemde kozmetik sektörüne de el atan Ebru Polat, hayalini gerçekleştirmiş ve kendisine 6 milyon TL'lik araba almıştı.

"KENDİMİ ÖDÜLLENDİRDİM"

Sosyal medyada paylaştığı videoda "Hadi bakalım hayırlı yolculuklar bana" diyerek yeni aracına binen ünlü şarkıcı, aracın içine özel olarak isminin ve soyadının baş harflerinin logosunu istemişti.