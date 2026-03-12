Trend Galeri Trend Magazin Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin, oğulları Atlas ile çıktıkları Paris gezisinden yeni kareler paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğraflarda, minik Atlas'ın kime benzediği tartışma konusu oldu.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 10:31 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 10:36
Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Başarılı oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, 2020 yılında dünyaevine girmişti.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

İlişkilerini gözlerden uzak ancak uyum içinde sürdüren çift, bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını sevindirmişti.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Çift, 2025 yılının Şubat ayında oğulları Atlas'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sosyal medyada paylaştıkları aile kareleri büyük ilgi görürken, minik Atlas'la birlikte yeni bir hayata adım atan ikili hem kariyerleri hem de aile yaşamlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

YENİ KARELER GELDİ!

Zeynep Tuğçe Bayat, "Moda Haftası ama anne tarzı" paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Fotoğraflarda en çok dikkat çeken isim minik Atlas oldu.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Eşi Cansel Elçin ve oğulları Atlas ile paylaşım yapan Zeynep Tuğçe Bayat, babasının kopyası mı yoksa annesinin aynısı mı? İşte o kareler...

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Takipçilerin bir kısmı Atlas'ı babası Cansel Elçin'e benzetirken, büyük bir çoğunluk ise "Annesinin kopyası olmuş" yorumlarında birleşti. Sosyal medya kullanıcıları, Atlas'ın sempatik tavırlarına ve tarzına tam not verdi.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

PARİS YOLCULUĞUNDAKİ HALLERİNİ PAYLAŞMIŞLARDI

Son olarak ünlü çiftten Zeynep Tuğçe Bayat, Paris'e giderken yolda yaptığı paylaşımlarla hayranlarının kalplerini ısıtmıştı. Ünlü çiftin ailece çıktıkları uçak yolculuğundan yansıyan o doğal ve sevgi dolu kare, takipçileri tarafından kısa sürede çok beğenildi.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

UÇUŞUN EN TATLI YOLCUSU!

Zeynep Tuğçe Bayat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, minik Atlas'ın babası Cansel Elçin'e elleriyle yemek yedirmeye çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Babasının kucağında neşeli halleriyle dikkat çeken Atlas, uçuşun en ilgi odağı yolcusu oldu. Cansel Elçin'in oğluyla ilgilenirken sergilediği hayranlık dolu bakışlar ise "Baba-oğul aşkı" dedirtti.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden gelen bu samimi paylaşım, kısa sürede sevenleri tarafından çok beğenildi. Sevenleri, "Atlas babasının kopyası olmuş", "En güzel ikram", "Maşallah, çok tatlı bir aile" gibi yorumlarla ünlü çifte destek verdi.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

İşte minik Atlas'ın babasını elleriyle beslediği anlar...

Minik Atlas babasını elleriyle besledi! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın uçak yolculuğu kalpleri eritti... | Video

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

"SENİ ISIRIRIM SARIM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zeynep Tuğçe Bayat, oğlu Atlas'ın uyanır uyanmaz kendisini aradığı ancak bulamayınca yaşadığı o masum telaşı takipçileriyle paylaşmıştı. Minik oğlunun annesini bulma çabasına kayıtsız kalamayan ünlü oyuncu, o anları "Ya ben seni ısırırım sarım. Sabah uyanmış annesini görememiş. Anne çalışıyor bugün, baba görevde" notuyla paylaşmıştı.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

İLK KEZ YÜRÜMEYE BAŞLAMASI DA GÜNDEM OLMUŞTU!

Annesine olan özlemiyle gündeme gelen minik Atlas, geçtiğimiz günlerde ilk adımlarını attığı anlarla da çok konuşulmuştu. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, oğullarının ilk kez yürümeye başladığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

EĞLENCELİ ANLAR!

Mİnik Atlas'ın bu görüntüleri eğlenceli anlara neden olmuştu.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü çiftin bu paylaşımı, kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

İşte minik Atlas'ın o anları...

Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğulları ilk adımını böyle attı!

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Öte yandan Cansel Elçin, geçtiğimiz aylarda eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Peş peşe romantik karelere, "Sen hayatımda başıma gelen en güzel şeysin. Dünyanın en güzel kadını, aynı zamanda en güzel annesisin. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Je t'aime trop fort mon amour. Doğum günün kutlu olsun" notunu düşen oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Zeynep Tuğçe Bayat'a ise sevenlerinden çok sayıda 'iyi ki doğdun' yorumu gelmişti.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

MİNİK BEBEKLERİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞLARDI...

Anne-baba olduktan sonra sosyal medya hesaplarında sık sık oğullarını paylaşan Elçin ve Bayat, geçen günlerde Atlas'ın birinci yaşını geride bırakmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, bu özel güne dair anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Minik oğullarının doğum gününü sevenleriyle sade bir şekilde kutlayan çift, yayınladıkları video ile takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

OĞLUNA 365 GÜNLÜK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI...

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, Instagram hesabında oğlu Atlas ve eşi Cansel Elçin'in yer aldığı doğum günü karelerini paylaşmıştı.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

"İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN"

Oğluna duygusal bir not düşen Bayat, "31.01.26. 365 gündür hayatımızı gittikçe artan bir sevgiyle doldurdun. İyi ki doğdun, iyi ki bizi seçtin" beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

ÇOCUĞUYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSİM ESRA DERMANCIOĞLU OLMUŞTU!

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.