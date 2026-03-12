Trend
Minik Atlas sosyal medyayı ikiye böldü! Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinden yeni kareler geldi
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ve eşi Cansel Elçin, oğulları Atlas ile çıktıkları Paris gezisinden yeni kareler paylaştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğraflarda, minik Atlas'ın kime benzediği tartışma konusu oldu.
Giriş Tarihi: 12.03.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 10:36