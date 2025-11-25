Trend
Minik kahraman büyüdü…‘Canım Kardeşim’in unutulmaz çocuk oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Yeşilçam'ın efsane filmi 'Canım Kardeşim'de milyonları ağlatan küçük Kahraman'ıydı. Kahraman Kıral, yıllar sonra ortaya çıktı. Artık 60'lı yaşlarında ve bambaşka bir görünüme sahip. Onu görenler tanımakta güçlük çekiyor.
Giriş Tarihi: 25.11.2025 13:33