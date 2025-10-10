Mirasçılar harekete geçti! Zeki Müren’in filmi yayınlanmadan mahkemelik oldu: Flaş bellek skandalı büyüyor!

İstanbul Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, davacılar Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı, davalılar ise Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Dayıoğlu Danışmanlık Ltd. Şti. oldu.