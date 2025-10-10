Trend
Mirasçılar harekete geçti! Zeki Müren'in filmi yayınlanmadan mahkemelik oldu: Flaş bellek skandalı büyüyor!
Zeki Müren'in mirasçıları, sanatçının hayatını filme çekeceğini duyuran Mustafa Uslu'ya dava açtı. Mahkeme, filmin fragmanına ilişkin kayıtları içeren flaş belleğin gizli delil olarak mahkeme kasasında muhafaza edilmesine karar verdi.
Giriş Tarihi: 10.10.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 06:16