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Miray Daner aşka geldi! Miray Daner yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk pozunu paylaştı!

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşkı noktalayan Oğulcan Engin'in yalnızlığı kısa sürmüştü. Gönlünü yine bir oyuncuya kaptıran Seda Sayan'ın çapkın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner ile kameralara yakalanmıştı. Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Mutluluğu verdiği poza yansıyan Daner, paylaşımına sevgilisini etiketleyerek kalp emojisi koydu. Oğulcan Engin ile Miray Daner'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.