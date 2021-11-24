Miray Daner aşka geldi! Miray Daner yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile ilk pozunu paylaştı!

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yaşadığı aşkı noktalayan Oğulcan Engin'in yalnızlığı kısa sürmüştü. Gönlünü yine bir oyuncuya kaptıran Seda Sayan'ın çapkın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner ile kameralara yakalanmıştı. Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Mutluluğu verdiği poza yansıyan Daner, paylaşımına sevgilisini etiketleyerek kalp emojisi koydu. Oğulcan Engin ile Miray Daner'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Yakın zaman önce Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan Miray Daner, sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik bir pozunu paylaştı. Mutluluğu verdiği poza yansıyan Daner, paylaşımına sevgilisini etiketleyerek kalp emojisi koydu.
Seda Sayan'ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen oğlu Oğulcan Engin, temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayırdıktan sonra oyuncu Miray Daner ile aşk yaşamaya başladı.
Önceki akşam ilk kez el ele görüntülenen ikiliden aşk pozu da geldi.
İLK PAYLAŞIM GELDİ
İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, önceki akşam gittikleri eğlence mekanında romantik bir poz verdi.
Rol aldığı projelerdeki başarısının ardından geniş bir hayran kitlesine ulaşan Miray Daner, sevgilisiyle romantik pozunu 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.