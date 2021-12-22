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Miray Daner ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Seda Sayan oğlu için kesenin ağzını açtı!

Seda Sayan'ın çapkın oğlu Oğulcan Engin ile Miray Daner'in aşkı doludizgin devam ediyor. Seda Sayan, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Sayan oğlunun aşk hayatını konuşma konusunda yasaklı olsa da oğlunun ilişkisi için yatırımlar yapıyor. Sayan Miray Daner'le aşk yaşayan oğlu Oğulcan Engin'in evlendiğinde oturması için Nişantaşı'nda lüks bir ev aldı. İşte Seda Sayan'ın oğlu için aldığı evin dudak uçuklatan fiyatı…

Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 10:09
Miray Daner ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Seda Sayan oğlu için kesenin ağzını açtı!

Gayrimenkul yatırımları yapan Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin'in evlendiğinde oturması için Nişantaşı'nda lüks bir ev aldı.

Miray Daner ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Seda Sayan oğlu için kesenin ağzını açtı!

Seda Sayan, İstanbul'un merkezi konumunda olan bu projeye Oğulcan Engin için yatırım yaptı.

Miray Daner ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Seda Sayan oğlu için kesenin ağzını açtı!

Seda Sayan, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Sayan oğlunun aşk hayatını konuşma konusunda yasaklı olsa da oğlunun aşk hayatı için yatırımlar yapıyor.

Miray Daner ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Seda Sayan oğlu için kesenin ağzını açtı!

Sayan Miray Daner'le aşk yaşayan oğlu Oğulcan Engin'in evlendiğinde oturması için Nişantaşı'nda lüks bir ev aldı.

Miray Daner ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Seda Sayan oğlu için kesenin ağzını açtı!

Takvim'in haberine göre; 4+1, 300 metre kare olan Nişantaşı'ndaki projeye 30 milyon lira ödedi.

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