Trend Galeri Trend Magazin Miray Daner ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Seda Sayan oğlu için kesenin ağzını açtı!

Seda Sayan'ın çapkın oğlu Oğulcan Engin ile Miray Daner'in aşkı doludizgin devam ediyor. Seda Sayan, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Sayan oğlunun aşk hayatını konuşma konusunda yasaklı olsa da oğlunun ilişkisi için yatırımlar yapıyor. Sayan Miray Daner'le aşk yaşayan oğlu Oğulcan Engin'in evlendiğinde oturması için Nişantaşı'nda lüks bir ev aldı. İşte Seda Sayan'ın oğlu için aldığı evin dudak uçuklatan fiyatı…