Miss Turkey 2024 Hindistan’ı salladı! İdil Bilgen’in Ay-Yıldızlı elbisesi olay yarattı

MISS Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen, Miss World yarışması için Hindistan'da! Bilgen, yarışma öncesi düzenlenen törene üzerinde bayrağımızı simgeleyen ay-yıldız motifli bir kıyafetle katıldı. Bilgen, 'Bu gece Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi. Sonsuza kadar hatırlayacağım bir anı! Dünyaya ve Türkiye'ye sevgilerimi gönderiyorum. Telangana şehri, hayallerin taçlandığı yer!' diye paylaşım yaptı. Miss Turkey 2024 birincisi olan ve mankenliğe adım atan İdil Bilgen, seçildiği günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ Bilgen, yarışmaya katılmadan hemen önce de doktor unvanını kazanmıştı. MİSS WORLD İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLAMIŞTI Ünlü manken, Miss World yarışması için de hazırlıklarını tamamladı. İLK FOTOĞRAF ÇEKİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bilgen, 7- 31 Mayıs arasında Hindistan'da düzenlenecek Miss World için ilk fotoğraf çekimlerini de gerçekleştirdiğini duyurmuştu. 'ONUR DUYUYORUM' Ünlü manken paylaşımında, 'Geri sayım başladı. Güzel ülkem Türkiye'yi Miss World sahnesinde temsil etmekten onur duyuyorum' ifadelerini kullanmıştı. TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN HİNDİSTAN'DA Geçtiğimiz aylarda Miss Turkey 2024 güzeli seçilen İdil Bilgen, şimdi de ülkemizi uluslararası güzellik yarışmasında temsil etmek üzere Hindistan'a gitti. DÜNYA ÇAPINDA YARIŞACAK Yolculuk anlarını sosyal medya hesabında paylaşan İdil Bilgen, büyük beğeni topladı. YENİ PAYLAŞIMIYLA DA TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU Tartışılan o süreçten hemen sonra Bilgen, 29 Ekim'de yeni bir paylaşım yaparak uzunca bir süre sonra herkesi şaşırtmıştı. TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞMIŞTI Takipçileri Bilgen'in ya fotoşop yaptığı ya da estetik yaptırdığı yönünde yorumlarda bulunmuştu.