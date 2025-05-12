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Miss Turkey 2024 Hindistan'ı salladı! İdil Bilgen'in Ay-Yıldızlı elbisesi olay yarattı

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Hindistan'da düzenlenen Miss World yarışması öncesi dikkatleri üzerine çekti. Üzerindeki Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız motifli elbisesiyle katıldığı tören, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.05.2025 07:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 07:58
Miss Turkey 2024 Hindistan’ı salladı! İdil Bilgen’in Ay-Yıldızlı elbisesi olay yarattı

MISS Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen, Miss World yarışması için Hindistan'da!

Miss Turkey 2024 Hindistan’ı salladı! İdil Bilgen’in Ay-Yıldızlı elbisesi olay yarattı

Bilgen, yarışma öncesi düzenlenen törene üzerinde bayrağımızı simgeleyen ay-yıldız motifli bir kıyafetle katıldı.

Miss Turkey 2024 Hindistan’ı salladı! İdil Bilgen’in Ay-Yıldızlı elbisesi olay yarattı

Bilgen, "Bu gece Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi.

Miss Turkey 2024 Hindistan’ı salladı! İdil Bilgen’in Ay-Yıldızlı elbisesi olay yarattı

Sonsuza kadar hatırlayacağım bir anı! Dünyaya ve Türkiye'ye sevgilerimi gönderiyorum.

Miss Turkey 2024 Hindistan’ı salladı! İdil Bilgen’in Ay-Yıldızlı elbisesi olay yarattı

Telangana şehri, hayallerin taçlandığı yer!" diye paylaşım yaptı.