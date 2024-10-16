Miss Universe Türkiye 2024 birincisi belli oldu! 20 yaşında, 1.75 boyunda...

Türkiye'nin güzellik yarışmalarından biri olan 'Miss Universe Türkiye' gerçekleştirildi. Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacı alan isim belli oldu. Birinciliğini Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı. TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR 1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, İngilizce ve Almanca biliyor. Sosyal medyada gündem olan ismin, üniversite sınavına hazırlandığı biliniyor.