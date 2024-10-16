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Miss Universe Türkiye 2024 birincisi belli oldu! 20 yaşında, 1.75 boyunda...

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının kazananı 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu. Almanya doğumlu genç model, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek için Miss Universe 2024' gidecek.

Giriş Tarihi: 16.10.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:22
Miss Universe Türkiye 2024 birincisi belli oldu! 20 yaşında, 1.75 boyunda...

Türkiye'nin güzellik yarışmalarından biri olan 'Miss Universe Türkiye' gerçekleştirildi.

Miss Universe Türkiye 2024 birincisi belli oldu! 20 yaşında, 1.75 boyunda...

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacı alan isim belli oldu.

Miss Universe Türkiye 2024 birincisi belli oldu! 20 yaşında, 1.75 boyunda...

Birinciliğini Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.

Miss Universe Türkiye 2024 birincisi belli oldu! 20 yaşında, 1.75 boyunda...

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Miss Universe Türkiye 2024 birincisi belli oldu! 20 yaşında, 1.75 boyunda...

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYOR

1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, İngilizce ve Almanca biliyor.

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