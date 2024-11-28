"Mr. And Mrs. Tatlıses" Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten yeni pozlar!

İkizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlarla büyük ilgi gören genç çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den yeni kareler geldi. İbrahim Tatlıses'in güzel gelini Yasemin Şefkatli ile oğlu İdo Tatlıses son olarak sosyal medya hesaplarından dikkat çeken pozlarını paylaştı. Çiçeği burnunda anne-baba İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli "Mr. And Mrs. Tatlıses" notunu düştükleri kareler ile ilgi odağı oldu. İşte güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yasemin Şefkatli'nin "Takım elbise bir kadına bu kadar yakışır" yorumları yağan halleri...