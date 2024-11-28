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"Mr. And Mrs. Tatlıses" Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'ten yeni pozlar!

İkizleri ile yaptıkları keyifli paylaşımlarla büyük ilgi gören genç çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den yeni kareler geldi. İbrahim Tatlıses'in güzel gelini Yasemin Şefkatli ile oğlu İdo Tatlıses son olarak sosyal medya hesaplarından dikkat çeken pozlarını paylaştı. Çiçeği burnunda anne-baba İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli "Mr. And Mrs. Tatlıses" notunu düştükleri kareler ile ilgi odağı oldu. İşte güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yasemin Şefkatli'nin "Takım elbise bir kadına bu kadar yakışır" yorumları yağan halleri...

Giriş Tarihi: 28.11.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:59
Mr. And Mrs. Tatlıses Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni pozlar!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın şarkıcı oğulları İdo Tatlıses kalbini güzel fenomen Yasemin Şefkatli'ye kaptırmış ikili birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşımıştı. Güzel bir evlilik yürüten taze anne-baba İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli son olarak birlikte verdikleri kareler ile beğeni topladı.

Mr. And Mrs. Tatlıses Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni pozlar!

Çiçeği burnunda anne-baba İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin "Mr. And Mrs. Tatlıses" notunu düştükleri kareler beğeni topladı.

Mr. And Mrs. Tatlıses Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni pozlar!

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yasemin Şefkatli'ye "Takım elbise bir kadına bu kadar yakışır" yorumları yağdı.

Mr. And Mrs. Tatlıses Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni pozlar!

İkizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in hayatlarına girmeleri ile mutlulukları katlanan ünlü çifte geçtiğimiz günlerde nazar değmişti. Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından ailecek hasta olduklarını duyurmuştu.

Mr. And Mrs. Tatlıses Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses’ten yeni pozlar!

Ailecek Covid'e yakalanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sağlıklarına kavuşunca keyifleri de yerine gelmişti ama uykuları şimdi de minik İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in diş çıkarma huysuzluklarıyla bölünüyor.

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