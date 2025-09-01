Trend Galeri Trend Magazin Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! "Birbirimize zarar vermemek adına..."

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! "Birbirimize zarar vermemek adına..."

Bu sıralar özel hayatıyla gündeme gelen 48 yaşındaki Demet Şener, bir süredir birlikte olduğu Tolga Arman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. İkilinin evlenmesi beklenirken ayrılık haberinin gelmesi merakları da bir o kadar arttırdı...

Giriş Tarihi: 01.09.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:03
Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Türkiye'nin güzellik yarışmalarından yetişen ve uzun yıllardır magazin gündeminde adından söz ettiren eski Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllara meydan okuyan fiziği ve zarafetiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Ancak ünlü manken bir süredir iş insanı Tolga Arman'la yaşadığı ilişki ile adından söz ettiriyordu.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

İkilinin uzun soluklu ilişkilerini ise evlilikle taçlandırıp taçlandırmayacağı merak konusu olmuştu.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

MUTLULUĞUNA NAZAR DEĞDİ!
Demet Şener son olarak bir magazin programına, Tolga Arman'la olan ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Ünlü manken sebebini ise şu sözlerle dile getirdi: "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik." İkilinin evlenmesi beklenirken ayrılık kararınını alması kısa sürede gündem oldu.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ!

Ayrılık haberiyle dikkat çeken Şener, geçen aylarda da imaj değişikliği yaparak ilgi odağı olmuştu.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener takipçilerinin beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Saçlarını boyatan ve perçem kestiren ünlü isim paylaşımına, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı" notuu düşmüştü.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Demet Şener'in yıllar sonra saçında yaptırdığı değişiklik Instagram dünyasında ilgi görmüştü.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

Ünlü şarkıcı Şevval Sam, Antalya'daki konserine çıkmadan önce sevenlerine yeni imajını gösterdi.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, "Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Yeni imaj yeni repertuar demektir diyen Sam, şöyle devam etti:

"Birazdan sahneye çıkacağım ,ilk defa böyle çıkacağım için, Şevval ne yapmış demeyin diye sizinle paylaşmak istedim yeni imajımı, çok rahat, bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor, değişikli iyidir, ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir, enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum, görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum, 20 senedir ilk defa böyle bir saç yapıyorum" dedi.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Şevval Sam'ın imajına bazı kullanıcılar "Çok yakışmış" derken bazı kullanıcılar ise "uzun halin daha güzeldi" yorumunu yaptı.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

SARIYA BOYATTI

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Berfu Yenenler, imaj değişikliğiyle konuşuldu.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Yenenler, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla oğullarının karşısına geçen Yenenler, o anları da kayda aldı. Mete annesini görünce şaşırdı ve beğendiğini söyledi. Kuzey ise, "Birazcık beğenmedim" diyerek annesini şaşırttı.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Yenenler o anları, "Evin minik reislerinin analarına tepkisi" notuyla paylaştı.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Sibel Can, yeni albümü 'Drama' için imaj değişikliğine gitti.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Ünlü şarkıcı saçlarını sarıya boyattı. Şarkıcının yeni imajı çok konuşulurken sosyal medyada yorum yağdı. "Ne olmuş böyle", "Eski hali daha güzeldi", "Bu haliyle farklı geldi", "Eski haline alıştığımız için garip geldi" gibi yorumlar yapıldı.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

SAÇLARINA KIYDI

Ünlü oyuncu Birce Akalay, uzun saçlarına veda ederek kısa saçlarıyla yeni bir görünüme kavuştu.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Güzel oyuncunun sürpriz imaj değişikliği hayranları tarafından çok beğenildi.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

CEYDA DÜVENCİ DE İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Son dönemde Güçlü Mete ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci imaj değiştirdi.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Uzun süredir saçlarını sarı olarak kullanan Düvenci, saç rengini koyulaştırdı.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Ünlü oyuncunun yeni imajı beğeni topladı.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

SAÇLARINI BAKIR TONLARINA BOYATTI

Düm Tek Tek, Yaz Günü, Geliyorum Yanına, Prenses, Aşk Kaç Beden Giyer, Sıfır Tolerans gibi seslendirdiği birçok şarkıyla adından söz ettiren Hadise imaj değişikliğine gitti.

Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! Birbirimize zarar vermemek adına...

Uzun süredir sarı olarak kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyattı.