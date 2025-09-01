Trend
Mutluluğuna nazar değdi! Demet Şener ve sevgilisi Tolga Arman ayrıldı! "Birbirimize zarar vermemek adına..."
Bu sıralar özel hayatıyla gündeme gelen 48 yaşındaki Demet Şener, bir süredir birlikte olduğu Tolga Arman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. İkilinin evlenmesi beklenirken ayrılık haberinin gelmesi merakları da bir o kadar arttırdı...
Giriş Tarihi: 01.09.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:03