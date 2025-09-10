Ne altın ne para! Sosyete düğününde Dila Tarkan'dan "yok artık" dedirten o hediye!

İŞTE O HEDİYE!

Tarkan, yakın arkadaşlarını hem şaşırtacak hem de güldürecek bir hediye organize etti. Tursan ve Sıracı için komik düğün görselleri yaptırıp bir nevresim takımına bastırdı. Hediyeyi gören ikili, kahkahaya boğuldu.