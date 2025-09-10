Trend Galeri Trend Magazin Ne altın ne para! Sosyete düğününde Dila Tarkan'dan "yok artık" dedirten o hediye!

Ne altın ne para! Sosyete düğününde Dila Tarkan'dan "yok artık" dedirten o hediye!

Sosyetenin tanınmış isimleri Can Tursan ile Alara Sıracı'nın düğününe Dila Tarkan'ın hediyesi damga vurdu. Tarkan, yakın arkadaşlarına komik düğün görsellerinden oluşan bir nevresim takımı yaptırdı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 10.09.2025 06:05 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 06:06
Eski Türkiye güzeli Hande Subaşı ile 2012 yılında evlenen ve 4 yıl sonra anlaşmalı boşanan işadamı Can Tursan ikinci kez nikah masasına oturdu.

Sosyetik güzel Alara Sıracı ile evlenen Tursan'ın Marmaris'teki lüks bir otelde gerçekleşen düğününe ünlü isimler akın etti.

Geceye katılanlar arasında Yasemin Ergene, İzzet Özilhan, Sarp Can Köroğlu da vardı.

HEM ŞAŞIRDI HEM GÜLDÜ
Tursan ve Sıracı'nın düğününde konuklar doyasıya eğlendi. Çifte en ilginç hediye ise cemiyet hayatının tanınmış ismi Dila Tarkan'dan geldi.

İŞTE O HEDİYE!

Tarkan, yakın arkadaşlarını hem şaşırtacak hem de güldürecek bir hediye organize etti. Tursan ve Sıracı için komik düğün görselleri yaptırıp bir nevresim takımına bastırdı. Hediyeyi gören ikili, kahkahaya boğuldu.

DİLA TARKAN GEÇTİĞİMİZ AY İTALYA TATİLİYLE GÜNDEMDEYDİ!

Tatilde huzur ararken alışverişte kabusu bulan isim bu kez Dila Tarkan oldu! Sicilya'da eşiyle birlikte çıktığı alışveriş turu, yanlışlıkla başka müşteriden para çekilmesinden karışan poşetlere kadar film sahnelerini aratmayan olaylarla doldu.

"Sanırım burada alışveriş böyle yapılıyor" diyerek şaşkınlığını dile getiren Tarkan, yaşadıklarını bir bir anlattı.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, ailesiyle İtalya'da tekne turuna çıktı. Sicilya bölgesinde alışveriş yapmak isteyen Tarkan, önce bir mağazaya girdi.

Ancak mağazada aksilikle karşılaşan Tarkan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Girdiğimiz bir yerden eşim Dağhan'a bir şey alacaktık. Bir sürü problem çıktı. Başka bir kadın da alışveriş yapıyordu.

Dağhan'dan alacakları parayı yanlışlıkla kadından çekmişler. Kadın alacağımız ürünlerle dükkanı terk etti gitti. Sokakta kadını bulmaya çalıştılar.

Sonra kadını bulup geri getirdiler. Bir türlü eşyalar hazırlanamadı. Parayı ödeyemedik. 1 saat içerde mahsur kaldık. Sonra bizimkiler sıkıldı tekneye geçti, ben inat ettim sorun çözülene kadar bekledim."

ŞAŞKINA DÖNDÜ
Dila, ardından girdiği başka mağazada da poşetlerin karışmasıyla şaşkına döndü.

"Sanırım burada tüm mağazalarda alışveriş böyle yapılıyor" diyen Dila Tarkan, şöyle konuştu:

"Sonra çıktım mağazadan uzaklaştım, başka bir yerden şapka aldım. Sonra bayağı ilerlemiştim, tekneye dönerken telefonum çaldı. İtalyan biri 'Yanlışlıkla size başka poşeti vermişiz geri gelir misiniz?' diye aradı."

"Tekrar dönüp kendi poşetimi aldım. Resmen zulüm çektik."