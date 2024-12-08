Nebahat Çehre’den olay gönderme geldi! Pınar Altuğ ’Benden köylü kadını çıkmaz’ demişti!

Pınar Altuğ'un sözlerine Nebahat Çekre bakın ne dedi! Usta oyuncu Nebahat Çehre'den gelen olay gönderme magazin gündemine bomba gibi düştü. Aramızda Kalmasın'a konuşan usta oyuncu kariyeri boyunca birçok karaktere hayat verdiğini belirtip, 'Hepimiz köylü bir kadın olabiliriz, emekçi bir kadın olabiliriz. Oyuncu her kalıba girer' dedi. Nebahat Çehre'nin sözlerine Pınar Altuğ'un ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Pınar Altuğ, Uzun süre ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu ekranları özlediğini söyleyerek 'Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi' açıklamalarda bulunmuştu. 'BENDEN KÖYLÜ KADINI ÇIKMAZ' Basınla sohbet eden Altuğ, kendisine yöneltilen 'Ters köşe bir rol olur mu?' sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu. Oyuncu röportaj sırasında bir muhabirin sorduğu 'Ters köşe bir rol olur mu?' sorusuna 'Olabilir tabii… Bu tipin müsaade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadını çıkmaz benden' diyerek tepki çekmişti. 'BU SURAT DOĞAL GÖRÜNMEYECEĞİ İÇİN' Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Pınar Altuğ, 'Aradan cümleyi çekince saçma sapan oluyor. Biraz mantıklı davranmak lazım. Benim kaşlarımın şekli ortada. Bu surat doğal görünmeyeceği için öyle rol çıkmaz manasında söylemiştim. 'SÖYLEDİĞİM GÜZELLİKLE İLGİLİ DEĞİLDİ' Aslında ben haddimi bilmeye çalışmıştım. Daha hadsiz algılanmışım algıladığım kadarıyla. Söylediğim güzellikle ilgili değildi. Bu tip çok uygun olmaz.' demişti. YAĞMUR ATACAN'DAN BEKLENEN YORUM Evli çift katıldıkları ödül töreninde kameralar karşısında poz verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atacan, eşi Pınar Altuğ'un olay yaratan sözleri hakkında soruları cevapladı. 'SEN BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEZSİN' Atacan, eşinin böyle bir açıklama yaptığına ilk başta inanmadığını söyleyerek, 'Ben; 'Sen böyle bir şey söylemiyorsun, saçma sapan bir şey yazmışlar' dedim. 'Yok söyledim' dedi.' yanıtını verdi.