Trend Galeri Trend Magazin Nebahat Çehre'den olay gönderme geldi! Pınar Altuğ 'Benden köylü kadını çıkmaz' demişti!

Oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Benden köylü kadını çıkmaz' açıklamasıyla gündem olmuştu. Pınar Altuğ'un bu itirafına usta oyuncu Nebahat Çehre'den olay bir gönderme geldi. İşte tüm detaylar…