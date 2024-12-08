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Nebahat Çehre'den olay gönderme geldi! Pınar Altuğ 'Benden köylü kadını çıkmaz' demişti!

Oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Benden köylü kadını çıkmaz' açıklamasıyla gündem olmuştu. Pınar Altuğ'un bu itirafına usta oyuncu Nebahat Çehre'den olay bir gönderme geldi. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 08.12.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:46
Nebahat Çehre’den olay gönderme geldi! Pınar Altuğ ’Benden köylü kadını çıkmaz’ demişti!

Pınar Altuğ'un sözlerine Nebahat Çekre bakın ne dedi! Usta oyuncu Nebahat Çehre'den gelen olay gönderme magazin gündemine bomba gibi düştü.

Nebahat Çehre’den olay gönderme geldi! Pınar Altuğ ’Benden köylü kadını çıkmaz’ demişti!

Aramızda Kalmasın'a konuşan usta oyuncu kariyeri boyunca birçok karaktere hayat verdiğini belirtip, 'Hepimiz köylü bir kadın olabiliriz, emekçi bir kadın olabiliriz. Oyuncu her kalıba girer' dedi.

Nebahat Çehre’den olay gönderme geldi! Pınar Altuğ ’Benden köylü kadını çıkmaz’ demişti!

Nebahat Çehre'nin sözlerine Pınar Altuğ'un ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Nebahat Çehre’den olay gönderme geldi! Pınar Altuğ ’Benden köylü kadını çıkmaz’ demişti!
Nebahat Çehre’den olay gönderme geldi! Pınar Altuğ ’Benden köylü kadını çıkmaz’ demişti!

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Pınar Altuğ, Uzun süre ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu ekranları özlediğini söyleyerek "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi" açıklamalarda bulunmuştu.

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