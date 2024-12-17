Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl mutluluğun formülü verdi! Esprili açıklaması herkesi güldürdü

Yavuz Bingöl, eşi Nilşah Ağaoğlu ile bir davete katıldı. Bingöl yaptığı esprili açıklamalarla herkesi güldürdü: 'Evliliğin yolunda gitmesi için iki kural var. Hanımını mutlu edersen sen de mutlu olursun. Yani boşuna 'İtaat et rahat et' demiyorlar.' Öte yandan ünlü sanatçı Yavuz uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mutluluğa 'evet' dedi. Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da yer aldı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende; Yavuz Bingöl'ün dedesi Çolak Hüseyin'e ait İstiklal Madalyası babası Yılmaz Bingöl tarafından sanatçıya takıldı.