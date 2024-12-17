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Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl mutluluğun formülü verdi! Esprili açıklaması herkesi güldürdü

6 yıldan beri aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile geçen aylarda evlenen ünlü sanatçı avuz Bingöl mutluluğun formülü verdi! Esprili açıklaması herkesi güldürdü. Bingöl, esprili açıklamasıyla da herkesi güldürdü.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:18
Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl mutluluğun formülü verdi! Esprili açıklaması herkesi güldürdü

Yavuz Bingöl, eşi Nilşah Ağaoğlu ile bir davete katıldı.

Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl mutluluğun formülü verdi! Esprili açıklaması herkesi güldürdü

Bingöl yaptığı esprili açıklamalarla herkesi güldürdü:

Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl mutluluğun formülü verdi! Esprili açıklaması herkesi güldürdü

"Evliliğin yolunda gitmesi için iki kural var. Hanımını mutlu edersen sen de mutlu olursun. Yani boşuna 'İtaat et rahat et' demiyorlar."

Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl mutluluğun formülü verdi! Esprili açıklaması herkesi güldürdü

Öte yandan ünlü sanatçı Yavuz uzun yıllardır aşk yaşadığı Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mutluluğa "evet" dedi.

Nilşah Ağaoğlu ile evlenen Yavuz Bingöl mutluluğun formülü verdi! Esprili açıklaması herkesi güldürdü

Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan da yer aldı.

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