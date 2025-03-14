Nursel ile Mutfak Bahane finalinde neler oldu?

BÜYÜK SIR NASIL AÇIĞA ÇIKTI?

Yeni evli çift Rabia ve Şükrü ise daha önce bilmedikleri bir gerçekle büyük şok yaşadı. Annesi Elif Hanım'ın itirafı ile düğünde takılan altınların bir kısmının harcandığını öğrenen çift büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araba alma hayalleri kuran çift altınlarının harcandığını duyunca bu hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

HAFTANIN FİNALİNDE ALTINLAR KİMİN OLDU?

Günün dört altınını kazanan Seda-Harun çifti oldu. Seçtikleri zarf ile büyük bir şans yakalayan Rabia-Şükrü çifti ise Seda'nın kazandığı altınların el değiştirmesini sağladı. Seda-Harun çiftinin kazandıkları altınlar zarf sonrası Rabia-Şükrü çiftinin oldu.

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